L’atletisme català vol recuperar la pista coberta a Sabadell

A finals de març les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Sabadell van decidir convertir la pista coberta de Catalunya ubicada a la ciutat vallesana en un hospital de campanya. Les obres d’adequació van costar 175.000 euros i van servir per disposar de 250 llits addicionals per als pacients de l’Hospital Parc Taulí. Fa dos mesos que l’hospital de campanya està operatiu però no s’hi ha derivat cap pacient, atès que l’hospital sabadellenc va ser capaç d’atendre tots els ingressats per coronavirus a les seves instal·lacions. En un context de clara davallada del nombre de nous positius per Covid-19 i d’ingressats, la direcció del Parc Taulí ha demanat mantenir la pista coberta com a hospital de campanya fins a finals d’any davant la possibilitat d’un rebrot del virus.



Les autoritats sanitàries han decidit desmuntar diversos hospitals de campanya en les darreres setmanes però mantenir l’ús sanitari de la pista vallesana. L’atletisme català, principal perjudicat per la decisió, no la qüestiona en absolut però demana agilitzar el retorn atlètic com més aviat millor. La temporada d’atletisme en pista coberta s’allarga durant més de mig any, de mitjans de setembre a finals de març, i els seus responsables donen per fet que la temporada 2020-2021 no començarà amb normalitat.



Joan Villuendas, president de la Federació Catalana d’Atletisme, demana a totes les institucions implicades que tinguin present la importància de l’ús esportiu de la instal·lació: "Tenim 15.000 federats i competicions cada cap de setmana entre octubre i març. És l’única pista coberta que tenim a Catalunya i hi fem campionats de Catalunya i d’Espanya, controls atlètics, un míting internacional i moltes competicions de categories inferiors".

Si el calendari no canvia, la pista coberta mantindrà l'ús sanitari fins al 31 de desembre, de manera que s'escurçarà la temporada atlètica

Si el calendari oficiós no canvia en les properes setmanes, la pista coberta mantindria l’ús sanitari fins el 31 de desembre de 2020 i la temporada atlètica no començaria, com a mínim, fins a mitjans o finals de gener, perdent quatre mesos intensos en any preolímpic. Villuendas explica a El Quinze que ha demanat avançar el calendari sempre i quan el context sanitari ho permeti: "Si les autoritats sanitàries creuen que s'ha de mantenir com a hospital de campanya, entenem que és una prioritat. Les vides humanes passen per davant de tot. Però si com sembla la situació continua millorant, necessitem recuperar l'ús normal de la pista coberta".

Un cost evitable

L’Ajuntament de Sabadell xifra el cost de les obres per recuperar la pista atlètica en una mica més de mig milió d’euros, però la Federació Catalana augura que el pressupost es mourà entre 600.000 i un milió d’euros. A hores d’ara encara es desconeix qui es farà càrrec d’aquests diners, però tot apunta que haurà de ser una operació a quatre bandes entre el Consejo Superior de Deportes, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, l’Ajuntament de Sabadell i la Federació Catalana d’Atletisme.

Recuperar la pista atlètica costarà entre 600.000 i un milió d'euros, segons la Federació, que crítica com es va fer el desmuntatge

Joan Villuendas es mostra molt crític amb la manera com es va desinstal·lar la pista atlètica i creu que la despesa econòmica podria haver sigut força menor si haguessin intervingut en el desmuntatge: "L’Ajuntament ens va trucar per avisar-nos el dia que es feia la conversió de pista en hospital de campanya. Ni nosaltres ni la Secretaria General de l’Esport estàvem assabentats de la decisió presa i les alternatives que vam posar sobre la taula, com el pavelló firal de Sabadell, van ser rebutjades. També vam demanar que només fessin ús de la part central de la pista, que cada any ja es cobreix per què s’hi puguin fer altres actes d’abril a setembre i era un espai òptim per a 200 llits, però ens van dir que no. Vam oferir-nos per parlar amb l’empresa especialista però no hi havia temps i van desmuntar la pista amb els seus mitjans, fent ús de radials per serrar part de la instal·lació. Entenem la prioritat sanitària, però de vegades va bé comptar fins a deu per prendre i executar una decisió tan rellevant de la millor manera possible".

El contacte entre la Federació Catalana d’Atletisme i l’Ajuntament de Sabadell s’ha reprès i ara l’entitat presidida per Villuendas confia en estar a primera línia liderant la posada en marxa de la instal·lació i vetllant pels petits detalls. L’objectiu és que l’atletisme torni a disposar com més aviat millor d’una pista construïda en l’època de Bustos i que ha estat escenari de diversos rècords homologats afavorint amb els seus materials i la seva condició d’instal·lació permanent la rapidesa dels atletes.