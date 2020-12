L'ATM congela les tarifes del transport públic per al 2021

El consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat aquest dilluns a la tarda congelar les tarifes del transport públic de cara al 2021 i ampliar la caducitat dels títols adquirits aquest any fins al 31 de desembre de l’any que ve. A més, no es modificarà l’oferta de títols, que mantindrà les darreres tarifes incorporades T-Usual i T-casual. El consell d'administració ha pres aquesta decisió tot i haver-se disparat el dèficit del transport públic aquest any a conseqüència de les restriccions de mobilitat per la pandèmia. En aquest sentit, la demanda global a la xarxa de transport públic correspon al 54% dels valors previs a la pandèmia i, el 2021 es preveu que se situï entre el 68% i el 80%.

En el cas de la T-Verda, la T-16 i la T-compensació Covid mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol. D’aquesta manera, el bitllet senzill continuarà tenint un preu de 2,40 euros en una zona; la T-Casual 11,35 euros; la T-usual 40 euros; la T-jove 80 euros; la T-dia 10,50 euros; la T-familiar 10 euros i la T-grup 79,45 euros. En el cas de les famílies monoparentals o nombroses, la T-usual es manté en els 32 euros, la T-jove en els 64, i la T-70/90 en els 63,55 euros.

Pel que fa als altres títols, la T-casual per als treballadors de l’aeroport continua amb 11,35 euros en una zona i 22,40 euros en zones i la T-aire en 2,05 euros en una zona. Aquest darrer títol és multipersonal i horari de dos viatges integrats en tots els modes de transport per als períodes de situació especial de contaminació de diòxid de nitrogen.

El president de l’ATM i conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s’ha mostrat "molt satisfet" per la congelació de tarifes i ha afirmat que és un "exercici de responsabilitat en temps d’emergència sanitària, social, econòmica però també climàtica". "La recepta per la mobilitat sostenible té un ingredient principal: més i millor transport públic", ha remarcat en una piulada al Twitter.

La caiguda de la demanda a conseqüència de les restriccions de mobilitat per la pandèmia ha disparat el dèficit del transport públic fins als 750 milions d’euros. La setmana passada, la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i el conseller delegat, Gerardo Lertxundi, van explicar que només a l’operadora de bus i metro el dèficit havia pujat fins als 179,3 milions d’euros tot i contenir les despeses en 82 milions d’euros i van reclamar un fons Covid.