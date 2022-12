L'ATM torna a congelar les tarifes del transport públic metropolità, que mantindrà els descomptes

Les tarifes del transport públic metropolità es congelen per tercer any seguit i no s'incrementaran el 2023. El context econòmic d'elevada inflació ha portat a les tres administracions implicades en l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- a segellar un acord per congelar els preus del transport públic de cara al 2023.

"El 2023 no hi haurà increments dels preus del transport públic i ja hem avançat que continuarem posant l'aportació de les administracions que fem per garantir la bonificació que vam iniciar el 2022 amb la plena confiança que el govern de l'Estat mantindrà també la seva part", ha destacat la regidora d'Ecologia i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en roda de premsa. "És el que necessita la gent", ha ressaltat.



Malgrat tot, encara no se sap el preu final que acabaran pagant els usuaris del transport públic l'any vinent, ja que dependrà de si el Govern espanyol manté la seva bonificació del 30% actual o no, que s'afegeix a la del 20% que ja aplica l'ATM en títols com la T-Jove i la T-Usual, que ha confirmat que seguirà. Pendents d'aquesta decisió, l'ATM ha anunciat que mantindrà les tarifes el 2023, segons ha aprovat el consell d'administració aquest dilluns. És la mateixa decisió que va prendre fa un any.

Quan caduquen els títols de transport adquirits el 2022?

Respecte de la caducitat dels bitllets actuals, l'ATM ha confirmat en una nota de premsa que tots els títols de transport adquirits el 2022 caduquen el 15 de gener de 2023. En el cas que finalment s'apliquessin íntegrament les mateixes bonificacions que en el període setembre-desembre de 2022, la caducitat dels títols de 2022 es prorrogaria durant tot l'any 2023.



Per altra banda, l'executiu de Pedro Sánchez ja va confirmar a principis d'octubre que es manté la gratuïtat dels trens de Rodalies durant l'any 2023. Des del setembre, els abonaments del transport més freqüents valen la meitat i, en general, els títols han tingut rebaixes d'entre el 30 i el 100%.

La T-Jove deixarà de vendre's en targeta de cartró

D'altra banda, la T-Jove es deixarà de vendre en targeta de cartró a partir del gener i només funcionarà amb T-Mobilitat. D'aquesta manera, l'abonament trimestral per a menors de 25 anys serà el primer que deixarà d'estar disponible en el suport tradicional i s'haurà de fer servir únicament amb el sistema de validació sense contacte.