L'atur baixa dels 350.000 desocupats a Catalunya per primer cop des del 2008

Catalunya va tancar el maig amb 16.671 aturats menys que el mes anterior, una reducció del 4,57%, en un context de recuperació econòmica després del cop de la Covid-19 que deixa el nombre total d’aturats en 348.027. Es tracta del primer cop des del 2008 que les llistes del servei d'ocupació baixen del llindar dels 350.000, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social.

Durant el maig s’han signat 257.021 contractes a Catalunya, dels quals 121.847 (47%) han estat indefinits. En comparació amb el 2021, fa just un any, Catalunya ha reduït l’atur en 133.790 persones, cosa que representa un descens del 27,7%. Alhora, l'economia catalana ha generat 164.177 llocs de treball més, amb un increment de l'afiliació del 4,78%.

En el conjunt de l'Estat espanyol, l'atur va caure al maig en 99.512 persones (-3,29%) fins a situar-se per sota dels tres milions de desocupats per primer cop des del 2008. En els últims dotze mesos hi ha 858.259 aturats menys (-22,7%). De la mateixa manera, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social se situen a l'Estat prop d'un milió per sobre que fa un any (955.000 persones), fins als 20.025.089 ocupats en total.



Tot i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, l'alta inflació i la crisi de subministraments, el dinamisme de l'ocupació s'ha mantingut durant el mes de maig amb increments d'afiliació de 37.501 persones respecte a l'abril (1,05%) a Catalunya.

L'atur cau arreu de Catalunya

L'atur ha baixat a totes les demarcacions catalanes, amb Lleida al capdavant de la reducció en percentatge (-10,41%) pel descens de desocupats en l'agricultura. A Tarragona es van registrar un 5,28% d'aturats menys i a Girona del 5,15%, en tots dos casos impulsats per la reducció de l'atur als serveis. A Barcelona, els llistats dels serveis d'ocupació van caure un 3,92%, per les sortides de desocupats de la indústria (755) i dels serveis (8.522).



Dels aturats a Catalunya el mes de maig, el 57% són dones. Així mateix, hi ha 19.222 desocupats menors de 25 anys (un 5,5% del total) són menors de 25 anys, 2.900 menys que el mes passat.

Els serveis, el sector on més baixa l'atur

Per sectors d'activitat, on més s'ha reduït l'atur és en els serveis (-12.882 persones), seguit de l'agricultura (-1.199 persones) i la indústria (-1.045 persones). També a la construcció la reducció supera el miler de desocupats (1.061).



Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de maig amb 68.428 aturats, 4.639 menys que a l'abril (-6,335%). En termes interanuals, representa un 38,49% menys.

1 de cada 2 contractes, indefinits

En aquest mes s'han signat 257.021 contractes a Catalunya, 36.121 més que a l'abril (16,35%). En comparació amb el maig de l'any passat, el nombre de contractes signats creix en 37.498 firmes, el que es tradueix en un increment del 17,08%.



Durant el mes de maig, els contractes indefinits pràcticament representen 1 de cada 2 firmes registrades a Catalunya. En total, s'han formalitzat 121.847 contractes indefinits, un 13,02% que a l'abril i un 283,95% més que fa un any.

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.640.590 contractes, dels quals 730.427 (44,5%) han estat indefinits, la xifra més alta de la sèrie històrica. En termes interanuals, representa un increment del 367,78%.



El Govern espanyol ho atribueix a l'entrada en vigor de la reforma laboral i ho argumenta afirmant que el desembre del 2021 –mes previ a la reforma- la contractació indefinida suposava un 10% del total. A partir d'aleshores ha mostrat una tendència ascendent: al gener va pujar fins al 15%, al febrer fins al 22%, al març fins al 31% i a l'abril es va situar en el 48%.

Segons informa el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, els afiliats espanyols amb contracte indefinit registren un increment del 16% en un any. "Al tancament del maig, es registren un milió més d'afiliats amb contracte indefinit respecte el que era habitual abans de la pandèmia en un mes de maig", indica el ministeri que dirigeix José Luís Escrivá.

Reducció d'ERTO

Pel que fa als ERTO, els relacionats amb la covid-19 van acabar, la majoria, al març. La resta d'expedients per causes econòmiques s'han anat reduint i ara afecten 3.472 treballadors a Catalunya; els de força major a un centenar de persones (116) i el mecanisme sectorial aprovat per les agències de viatges està en vigor per 805 treballadors.