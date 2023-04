L'atur cau per segon mes consecutiu a Catalunya i baixa del llindar dels 350.000 desocupats

L'atur va caure al març per segon mes consecutiu a Catalunya i es va situar en 348.301 desocupats, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. Concretament, el tercer mes de l'any va tancar amb 2.987 persones menys a les llistes dels serveis d'ocupació públics, un 0,85% menys respecte al febrer. És la xifra més baixa en un març des del 2008. En aquell moment, hi havia 291.640 persones sense feina.

L'ocupació ha continuat a l'alça després de l'impuls del febrer i ja compta amb 107.421 empleats més que fa un any. En relació al 2022, hi ha 23.185 desocupats menys que el març de l'any passat, el que suposa un descens del 6,24%

De la mateixa manera, les afiliacions han batut un rècord en aquest mes amb 3.637.104 empleats que cotitzen a Catalunya, un 3,4% més que l'any passat i la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004. L'afiliació ha crescut en aquest mes en els últims quinze anys, a excepció del 2009, en plena crisi financera, i del 2020, just després de l'esclat de la pandèmia de covid.

El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al febrer, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb un descens del 2,45% i a Tarragona, on ha baixat un 2,1%. També s'han registrat menys aturats a Lleida, amb un descensa del 0,93% i a Barcelona, on ha baixat un 0,43%.

L'atur baixa en 48.755 persones a l'Estat

A Espanya, l'atur es va reduir en 48.755 persones el març, un descens de l'1,67%. En total, hi ha 2.862.260 persones desocupades a l'Estat, la dada més baixa en aquest mes de l'any des del 2008. Totes les comunitats autònomes van registrar una caiguda de l'atur, menys a la Comunitat de Madrid, on aquest indicador va créixer en 1.013 persones. La llista de caigudes ha estat liderada per les Illes Balears (-4,12%), Cantabria (-3,76%) i Castella i Lleó (-3,44%).