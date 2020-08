L'atur puja un 30,8% a Catalunya respecte el juliol de 2019 

L'atur va pujar el juliol un 30,8% a Catalunya respecte el mateix mes de 2019. Tot i això, és el primer recompte mensual des de l'inici de la pandèmia, al febrer, que registra una disminució, amb 15.670 persones menys que al juny, un 3,23%. La xifra total de desocupats se situa en 469.349 treballadors, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social. Pel que fa l'afiliació a la Seguretat Social, Catalunya va guanyar 34.191 treballadors, un 1,03% més que fa un mes, però en canvi són 156.186 menys que al juliol del 2019, un 4,44% menys.

Treball considera que s'està tenint capacitat per "recuperar persones" al mercat de treball

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha assegurat que la reducció de l'atur registrada al juliol i la millora en l'afiliació a la Seguretat Social és "esperançadora" i que haurien de permetre un "ritme més intens" de la reactivació econòmica en el treball. En roda de premsa, Ginesta ha constatat que les dades ajuden a afrontar amb més "optimisme" els propers mesos perquè s'està tenint capacitat per "recuperar persones" al mercat de treball, amb la minoració de l'ocupació perduda al llarg de la pandèmia i una reducció "rellevant" de les persones afectades per ERTO.

Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat al juliol va caure en 89.849 persones, fins als 3.773.034 desocupats, és a dir un 2,33% menys que al juny però un 25,3% més que fa un any. Catalunya és la tercera comunitat de l'Estat on més ha disminuït l'atur mensual, només superada per Andalusia i el País Valencià.



El juliol acostuma a ser un mes on l'atur s'incrementa, ja que bona part de les contractacions per a la campanya d'estiu en concentren al maig i al juny. En aquest sentit, l'anunci de noves mesures per al desconfinament –la reobertura de fronteres es va anunciar a finals de juny- hi ha contribuït. Les dades del Ministeri de Treball, però, no inclouen els centenars de milers afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).



Els sindicats adverteixen de la precarietat de les noves feines

UGT alerta que el 67,22% de les persones a l'atur té uns ingressos inferiors a 430 euros o no cobra res

CCOO i UGT han posat èmfasi en l'augment del 30,8% d'atur respecte fa un any, i que aquesta "lleu millora" en contractació per la temporada d'estiu és "totalment precària i anticipa un escenari de destrucció d'ocupació al setembre". "Contractació inestable per homes, joves, població immigrant, al sector serveis i en territori turístic", ha apuntat el sindicat liderat per Javier Pacheco (CCOO). En paral·lel, el sindicat encapçalat per Camil Ros (UGT) ha alertat que el 67,22% de l'atur registrat té uns ingressos inferiors a 430 euros o no cobra res. "Ara més que mai és l'hora d'impulsar un canvi de model productiu que ens allunyi de l'actual caracteritzat pels contractes temporals i a temps parcial i els baixos salaris, que generen precarietat, pobresa laboral i amaguen subocupació i economia submergida", ha apuntat la UGT.