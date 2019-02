L'Audiència de Barcelona absol Todó i Serra pels sobresous a CatalunyaCaixa

L'Audiència de Barcelona ha absolt l'expresident de CatalunyaCaixa Narcís Serra, l'exdirector general de l'entitat Adolf Todó i els 39 membres restants del consell d'administració que estaven acusats en el cas dels sobresous aprovats el 2010 a l'antiga cúpula de l'entitat financera. A mitjans de novembre, la Fiscalia ja va rebaixar de 4 a 3 anys la petició de presó per a tots dos, però el tribunal ha considerat que "no hi ha comportament delictiu ni en els augments de sou ni en el procés que va portar a la seva aprovació".



Als 41 imputats se'ls acusava d'administració deslleial i apropiació indeguda per aquest increment salarial. Els increments van aprovar-se enmig d'una forta crisi de l'entitat, que havia rebaixat els seus beneficis de manera notable i havia portat a terme acomiadaments importants de personal. Poc després, l'Estat va rescatar l'entitat -avui en mans del BBVA- amb la injecció de 12.000 milions.



Les acusacions sostenien que els acusats van cometre aquests delictes pels acords aprovats en diversos consells d'administració de l'entitat en què, en plena crisi econòmica, amb notable reducció dels beneficis, es va incrementar el salari de diversos dels principals responsables. La sentència, però, afirma que "tot i fer-ho en un context general de crisi econòmica aguda i en una particular situació de debilitat de la caixa, no presenten caràcter delictiu".

El primer dels acords sota sospita es va aprovar el 19 de gener del 2010, quan es va augmentar el salari fix de Todó de 700.000 a 800.000 euros, mentre que el seu variable anual passava del 35% al 50%. Todó s'havia incorporat a l'entitat el 2008, amb un sou de 600.000 euros. També va créixer el sou de Jaume Massana, director general adjunt de l'entitat. El 13 d'octubre de 2010, el consell d'administració va aprovar un nou increment salarial, que va situar el sou fix de Todó en 812.501 euros i el de Massana en 610.201, retribució variable -del 50% i el 45% del sou, respectivament, a banda-. Serra, de la seva banda, va rebre un sou fix de 175.000 euros anuals des del 2007 com a president de l'entitat.



Tot aquest procés es va portar a terme enmig de la crisi econòmica i, sobretot, una situació molt complicada de CatalunyaCaixa, fins al punt que l'Estat va injectar-hi 12.000 milions mitjançant el FROB per rescatar l'entitat. Posteriorment, el BBVA va absorbir l'antiga CatalunyaCaixa.