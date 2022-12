L'Audiència de Barcelona absol Neymar, Rosell i Bartomeu de corrupció pel fitxatge del futbolista brasiler

L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exfutbolista brasiler Neymar Jr, els seus pares i els expresidents de l'FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu dels delictes de corrupció entre particulars i estafa pel fitxatge del davanter pel club, l'any 2013, provinent del Santos. Segons el tribunal, que ha acceptat la tesi de les defenses i el canvi de criteri final de la Fiscalia, no hi va haver cap contracte simulat ni un suborn del Barça a Neymar Jr per estalviar-se pagar més diners al fons DIS, que tenia part dels drets del crack.



Per això, la sentència els exculpa dels delictes de corrupció entre particulars, suborn o estafa impròpia, també als dos clubs implicats, a un dirigent del Santos i a l'empresa familiar dels Neymar.

En el cas conegut com a Neymar 2, es jutjava el fitxatge del davanter pel qual el Barça va pagar a N&N Consultoria Esportiva 60 milions d'euros per diversos conceptes entre 2011 i 2013. I al Santos Club de Futbol, 25 milions més: 17,1 pel traspàs i 7,9 per l'opció preferencial que no va exercir mai sobre tres joves promeses de l'equip brasiler, així com dos amistosos del qual només se'n va jugar un.

Tot i això, el fons d'inversió brasiler DIS, que exerceix l'acusació particular, només va percebre 6,8 milions per tota l'operació malgrat tenir un 40% dels drets de traspàs del davanter. Motiu pel qual es va querellar contra els acusats que l'Audiència de Barcelona ha absolt.



El tribunal també exonera de responsabilitat penal Neymar da Silva sènior, pare de Neymar i administrador de N&N, l'empresa familiar que representava el jugador, i l'exdirigent del Santos Odilio Rodrigues.

Què demanava DIS?

DIS demanava penes de 2,6 anys de presó per a Neymar i Bartomeu, vicepresident esportiu del Barça quan van passar els fets, i de 4 anys de presó per al pare del jugador i Rosell, aleshores president del club català. I que subsidiàriament es condemnés amb 2 anys de presó l'exdirigent del Santos Odilio Rodrigues. També sol·licitava penes de multa de 57,48 milions per al FC Barcelona i N&N, i subsidiàriament una altra multa per la mateixa quantitat per al Santos FC.



Tot i això, a la sentència, l'Audiència de Barcelona no considera provat "que una de les finalitats dels negocis concertats per assegurar el fitxatge de Neymar pel FC Barcelona va ser la defraudar les expectatives de guany de DIS". Per tant, i pel que fa al delicte de corrupció entre particulars, considera que DIS "pot ser perjudicada civil, però no subjecte passiu del delicte entès com a víctima o perjudicada directa, condició aquesta que abans tindrien altres clubs de futbol als quals, en hipòtesi, se'ls dificultava la possibilitat de fitxar el jugador".