L'Audiència de Barcelona condemna vuit militants d'Arran a pagar 24.000 euros per danys en l’1 de maig de 2016

L’Audiència de Barcelona ha condemnat vuit militants d'Arran a pagar 24.057 euros com a autors d'un delicte de danys durant una manifestació al centre de la ciutat l'1 de maig de 2016. En un comunicat emès aquest dimecres, Arran i Alerta Solidària han destacat que el tribunal ha absolt els activistes del delicte de desordres públics, però que la condemna inclou una multa de 14.400 euros en total i més de 9.000 en concepte de responsabilitat civil.

També han criticat que en el judici, celebrat el 13 i el15 de maig, es va negar el dret a la defensa i no va permetre "demostrar que les identificacions a partir de fitxers policials, que va significar l'inici de la causa, no es podien admetre". "Aquesta sentència és el resultat d'un judici polític contra la joventut organitzada", han assenyalat les dues organitzacions, que consideren que els vuit activistes han estat jutjats per la seva militància política i que s'ha perseguit el dret a la manifestació.



⚠️ ATENCIÓ! Ens condemnen a més de 24.000€ per delicte de danys i responsabilitat civil. És un atac frontal al jovent organitzat! #JoventSotaControl pic.twitter.com/gKTiMaMjth — Controlades (@controlades) August 7, 2019

En la sentència, a la que ha tingut accés Europa Press, l'Audiència considera provat que, en el marc d'una manifestació al centre de Barcelona la tarda l'1 de maig de 2016, els vuit activistes van formar un "cercle de seguretat" al voltant d'un grup d'encaputxats per evitar que aquests fossin identificats i permetre que ocasionessin desperfectes en establiments en el trajecte de la mobilització pel carrer Pelai i a la plaça Catalunya.



El tribunal també determina que no ha quedat acreditat que els activistes condemnats "actuessin amb la finalitat de pertorbar el normal desenvolupament de la convivència, i el normal funcionament de les institucions i dels serveis públics", de manera que descarta els desordres.