L'Audiència de Barcelona confirma l'arxivament de la causa contra el gag de la Verge del Rocío a l''Està passant'

L'Audiència de Barcelona ha ratificat l'arxivament de la investigació contra l'exconductor del programa de TV3 Està passant Toni Soler i els col·laboradors de l'espai Jair Domínguez i Judit Martin, per un gag de la Verge del Rocío. El tribunal considera que la conducta denunciada no és delictiva i està emparada en la llibertat d'expressió, segons ha avançat El Món i ha confirmat l'advocat defensor Jaume Alonso-Cuevillas.

L'associació ultraconservadora Abogados Cristianos va denunciar els tres comunicadors per injúries, però un jutjat de Sant Feliu de Llobregat va arxivar inicialment la causa. En la seva interlocutòria, el jutge deia que "és plenament comprensible i respectable que el gag pugui incomodar determinades persones, però aquest sentiment no és suficient per entendre que hi ha hagut un excés en la llibertat d'expressió".

"La sàtira és una forma d'expressió artística que pels seus inherents trets d'exageració i distorsió de la realitat té una finalitat provocadora i agitadora", recordava. "La simple indignació no suposa per si mateixa un excés en l'exercici de la lliberta d'expressió", afegia. A més, el jutge assegurava que "no hi ha hagut cap pertorbació en la llibertat religiosa dels que professen la religió catòlica", ni s'ha impedit cap celebració religiosa, de Setmana Santa o de la processó de la Verge del Rocío.

"Per tant, l'emissió del gag no suposa ni ha suposat en cap cas una incitació a l'odi a les persones catòliques; simplement s'ha fet broma sobre alguns aspectes de les seves creences, com la possible opulència de la imatgeria de Setmana Santa o de la pròpia Verge del Rocío, qüestió que mai ha estat exempta de crítica", concloïa.

En la denúncia l'entitat incloïa diversos fragments de les frases que es van dir durant el gag i imatges del moment. Segons els denunciants, algunes de les frases eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot les de contingut sexual. A més, la denúncia incloïa les reaccions contràries de diversos polítics, sobretot d'Andalusia, i representants de l'Església, i el fet que Soler no s'hagi volgut disculpar.