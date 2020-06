L'Audiència de Barcelona confirma que Millet haurà d'ingressar a la presó abans del 25 de juny

A Fèlix Millet li queden pocs dies en llibertat. L'Audiència de Barcelona ha confirmat que l'exfactòtum del Palau de la Música haurà d'ingressar a la presó abans del 25 de juny, després de desestimar el recurs de súplica que havia presentat per evitar-ho mentre no es resolgui la petició d'indult que va fer al Govern espanyol.



La decisió de l'Audiència també afecta l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, juntament amb Millet i Jordi Montull -la seva mà dreta durant anys a la institució cultural- el principal condemnat en el cas Palau. Osàcar, en concret, havia presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, encara pendent de resolució. Montull també haurà d'ingressar a la presó abans del dijous de la setmana vinent.



L'Audiència argumenta la seva decisió perquè en els dos casos "van ser condemnats per un cas greu de corrupció política". Els tres hauran d'ingressar a la presó per complir les penes de nou anys i vuit mesos (Millet), set anys i mig (Montull) i tres anys i mig (Osàcar) que se'ls van imposar pel saqueig del Palau i el pagament de comissions a l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.

Segons la seva defensa, Millet té una malaltia "greu i irreversible amb progressió a l'empitjorament" i amb dependència de terceres persones, tot i que admet que la seva vida no corre perill a curt termini. El tribunal, però, conclou que "els informes mèdics no revelen que el penat pateixi una malaltia greu amb patiments incurables" ni que aquestes "comportin un risc vital".



Pel que fa Daniel Osàcar, la seva defensa al·lega que pateix una cardiopatia hipertensiva i una malaltia renal que són "cròniques, greus i incurables". Com en el cas de Millet, però, el tribunal considera que "cap informe mèdic acredita que les malalties que pateix comportin un risc vital".