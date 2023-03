L'Audiència de Barcelona ordena citar la directora del CNI a la instrucció del cas Pegasus

L'Audiència de Barcelona ha ordenat al Jutjat d'Instrucció 20 de la ciutat que prengui declaració a l'actual directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, en el cas que investiga arran d'una querella de l'europarlamentària d'ERC Diana Riba i el president del grup del mateix partit al Parlament, Josep Maria Jové, per haver estat espiats amb el programari Pegasus, en el marc de l'escàndol conegut com a Catalangate.

El tribunal també veu pertinent demanar informació al CNI sobre la compra i l'ús de Pegasus, i recorda que la llei del control judicial previ del CNI estableix que el director ha de demanar autorització judicial al Tribunal Suprem (TS), per la qual cosa els jutges assenyalen que, si Pegasus es va usar d'acord amb aquesta llei, "aquest ús no seria il·lícit". A més a més, arran d'un recurs de Riba i Jové, l'Audiència provincial també ordena ara prendre declaració a l'empresa Osy Technologies Sarl, que forma part d'NSO Group, que comercialitza el programa espia.

També es faran proves pericials per verificar si els mòbils van patir un atac amb el programari i la jutgessa haurà de prendre declaració a Jové i Riba en qualitat de perjudicats. En canvi, l'Audiència de Barcelona no considera necessari interrogar en aquesta causa el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i el president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que també han denunciat que van ser espiats amb Pegasus, perquè el cas ja s'investiga al Jutjat d'Instrucció 32 de Barcelona.

Comissions d'investigació

Tant Riba com Jové actualment formen part de comissions parlamentàries d'investigació sobre Pegasus que ara mateix hi ha en marxa tant al Parlament de Catalunya com al Parlament Europeu. L'advocat dels dos, Andreu Van den Eynde, ha posat de relleu aquesta resolució de l'Audiència: "fins ara, cap Audiència s'havia posicionat en la necessitat d'investigar el cas", cosa que, segons l'advocat, "podria indicar com evolucionarà la investigació i afectar als altres procediments oberts per casos d'espionatge".



ERC, que ha celebrat aquesta decisió judicial, ha tornat a denunciar, però, la falta d'iniciativa de l'Estat per investigar l'espionatge massiu a dirigents i persones independentistes. De fet, tot i l'escàndol que va suposar la revelació del cas, només ha comportat el cessament de la predecessora de Casteleiro al capdavant del CNI, Paz Esteban.