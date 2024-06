L'Audiència de Barcelona tanca la investigació de la trama russa del Procés

L'Audiència de Barcelona ha donat la raó als investigats del cas Volhov, la coneguda com la trama russa del Procés, que assenyalava l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont per les seves possibles connexions amb el govern de Rússia, i ha declarat tancada la instrucció en anul·lar la pròrroga dictada per l'instructor l'1 d'agost de l'any passat. El jutge Joaquín Aguirre, titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, no podrà utilitzar, doncs, la informació que s'hagi generat durant aquesta pròrroga.

L'Audiència de Barcelona ha estimat un recurs de la defensa de l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, investigat a la causa, en considerar que no es van complimentar "degudament" els requisits de la llei d'enjudiciament criminal per acordar la pròrroga del termini d'instrucció. En particular, la "necessitat" d'exposar les diligències concretes que calia practicar i la rellevància per a la investigació. Tampoc explicitava els motius que havien impedit finalitzar la instrucció.

Trama russa del Procés

D'aquesta manera, doncs, l'Audiència dona per tancada la instrucció de l'anomenada trama russa del Procés. Es tracta d'una peça separada dins la macrocausa que investiga el sobiranisme i que es va incoar el 27 d'agost del 2019 arran d'un informe policial que detectava possibles delictes de malversació de cabals públics i blanqueig de capitals i demanava intervencions telefòniques.

En concret se sospitava que la Generalitat, com a Administració pública, acceptava pagaments en criptomònades per ocultar a les autoritats econòmiques els actius originaris que s'estarien transformant en aquelles monedes virtuals i que podrien provenir de fons públics. Fet que exigiria, segons els investigadors policials, un suport important de mitjans econòmics que provindrien de fons públics.

El 27 d'octubre del 2020 l'instructor, a sol·licitud de la Policia Judicial, va autoritzar, en diferents escrit, l'entrada i registre al domicili de diversos investigats, els despatxos professionals o societats relacionades amb ells, alhora que va acordar la intervenció de dispositius mòbils, documentació i dispositius electrònics.

El 30 d'octubre del 2020 els nou investigats van passar a disposició judicial i seguidament van ser posats en llibertat.