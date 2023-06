L'Audiència de Barcelona torna a decidir que Dani Alves segueixi en presó provisional

L'Audiència de Barcelona ha tornat a decidir que l'exjugador del Barça Dani Alves segueixi en presó provisional a l'espera del judici per agressió sexual als lavabos de la discoteca Sutton a finals de l'any passat. El futbolista està empresonat des del 20 de gener i al febrer l'Audiència ja va rebutjar retirar la presó preventiva.



En el seu escrit de resposta al segon recurs presentat per la defensa d'Alves, l'Audiència insisteix en la fiabilitat de la declaració de la denunciant, en els elements "variats" que la corrobora i reitera el risc de fuga del futbolista.

Segons la resolució, la documentació aportada per la defensa per demostrar l'arrelament, com ara l'empadronament dels seus fills, "sembla feta ad hoc, pràcticament el mateix de la resolució que denega la seva llibertat, per poder al·legar davant d'aquest tribunal".



La defensa va argumentar l'arrelament d'Alves amb l'empadronament dels seus fills, però la resolució remarca que tenen justament els DNI emesos el 5 de maig del 2023, i l'empadronament el dia anterior. La documentació i l'empadronament aportats, segons l'Audiència, "no posa en evidència el projecte de vida a Espanya" i "semblen confeccionats ad hoc". Considera que el risc de fuga "es manté i segueix fundat" en els motius ja exposats en anteriors resolucions. "Cap mesura cautelar pot neutralitzar amb suficients garanties el risc de fuga", conclou.

L'Audiència defensa que el comportament que tingués la denunciant abans "en cap cas pot justificar una posterior agressió sexual", ni tampoc el fet que ella pogués entrar voluntàriament al lavabo. "Tot i que així fos, això no donaria cap concessió al senyor Alves per imposar l'acte sexual", insisteix.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular van rebutjar des de l'inici la llibertat d'Alves. Van remarcar que no havien canviat els motius pels quals s'havia acordat la presó provisional, que hi havia indicis suficients de l'agressió, que es mantenia el risc de fuga i que les declaracions del futbolista "s'havien adaptat als indicis contra ell".