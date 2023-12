L'Audiència Nacional va autoritzar espiar David Fernàndez amb Pegasus

L'Audiència Nacional va autoritzar espiar els exdiputats de la CUP David Fernàndez i Quim Arrufat. En concret, van ser espiats per la Guàrdia Civil entre desembre de 2019 i març de 2020, en el marc de la investigació per terrorisme contra Tsunami Democràtic, en ser considerats sospitosos de ser ideòlegs i coordinadors. Ho recull el sumari de la causa que han replicat diversos mitjans.



En el cas de Fernàndez es va autoritzar utilitzar un programari que té les mateixes característiques tècniques que Pegasus, però no se'n van sortir "per raons tècniques alienes a la investigació", segons els informes de la Guàrdia Civil que replica VilaWeb. Això no obstant, l'informe de Citizen Lab sobre el Catalangate ja recull que l'exdiputat cupaire va ser infectat amb el programa Pegasus.



Segons ha transcendit, Fernàndez i Arrufat van tenir els telèfons punxats i se'ls van intervenir algunes converses telefòniques, algunes de les quals de caràcter personal. L'espionatge va rebre la llum verda del magistrat Alejandro Abascal, suport de Manuel García-Castellón, magistrat encarregat de la investigació en el jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional. De fet, es va autoritzar que la Guàrdia Civil punxés el telèfon d'una quarantena de persones que mai han acabat estant imputades en la causa, segona ha detallat l'Ara.

Segons l'informe de desembre del 2019, la Guàrdia Civil es basava sobretot en el fet que eren molt actius a les xarxes i als carrers, arran de la resposta del Tsunami Democràtic a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del Procés. També per això va investigar, amb punxades telefòniques incloses, Albano Dante Fachin i Marta Sibina, responsables de la plataforma Octuvre. Fachin havia estat secretari general de Podem a Catalunya i diputat de Catalunya Sí que es Pot, mentre que Sibina va ser diputada al Congrés d'En Comú Podem.



En el cas de David Fernàndez, la Guàrdia Civil defensava que havia de ser un ideòleg de Tsunami amb base a diverses declaracions i imatges en les quals participava en protestes. També assenyalen el seu vincle amb En Peu de Pau o la seva relació amb el líder de l'esquerra abertzale Arnaldo Otegi.

El cas del Tsunami Democràtic

Els exdiputats Fernàndez, Arrufat i Fachin no han estat imputats en aquesta causa oberta per delictes de terrorisme, i tampoc se'ls anomena al darrer auto del jutge. El passat novembre, el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va demanar al Tribunal Suprem investigar per terrorisme l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el diputat d'ERC al Parlament Rubén Wagensberg i la secretària general dels republicans, Marta Rovira, i altres nou persones.