El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha seguit el criteri de la Fiscalia, representada per Miguel Ángel Carballo, i ha dictaminat presó incondicional sense fiança per a set dels activistes dels CDR detinguts dilluns, en l’anomenada operació Judes. Són els set que van ser traslladats a Madrid i han declarat durant aquest dijous davant el magistrat de l’Audiència Nacional, ja que els dos restants van quedar en llibertat el mateix dilluns. En concret, García Castellón els envia a presó i els investiga dels delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per provocar estralls. En canvi, en queda fora la rebel·lió.



El jutge ha justificat la decisió amb l’argument que hi ha "indicis que els set arrestats formen part d'una organització amb una estructura jerarquitzada que pretén instaurar la república catalana per qualsevol via". Fins i tot, dona un nom a l’organització, “Equips de Resistència Tàctica”, absolutament desconegut. Segons el magistrat, la presó és necessària per "la gravetat de les penes que comporten els delictes que se'ls imputa, la capacitat de destruir proves que tindrien els detinguts" i el risc de fugida i de reiteració delictiva.



Els detinguts han comparegut durant el matí davant de García Castelló de manera individualitzada i cinc d’ells, representats per l’organització Alerta Solidària, han optat per respondre només a la defensa, però no ho han fet ni a les preguntes del jutge ni a les del fiscal, Miguel Ángel Carballo. Els altres dos, en canvi, estaven defensats per advocats d’ofici.

Abans de les declaracions, Alerta Solidària, ha denunciat que hi ha hagut vulneracions de drets, ja que dos dels set arrestats van estar declarant davant la Guàrdia Civil entre sis i vuit hores de manera ininterrompuda. Segons l'agència EFE, que recull la versió de la Guàrdia Civil, aquests dos arrestats haurien declarat que haurien comprat i manipulat substàncies explosives. Alerta Solidària ha recalcat que són els únics dos detinguts que no han pogut assistir.

⚠️Corre un teletip d'agència criminalitzador on s'apunta que:



Els dos únics detinguts a qui no hem pogut veure i assistir pels obstacles de la @guardiacivil haurien declarat haver estat disposats a fer accions violentes.



"Casualment"... (Fil!) pic.twitter.com/3AUYC8m028 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 25, 2019

La defensa també ha afegit que no tots els escorcolls es van fer amb la presència de l'advocat del detingut, segons han declarat a Els Matins de TV3. Aquest fet podria alterar la validesa dels registres. El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha afirmat que s'està aplicant "una llei antirterrorista" encoberta i que "a alguns se'ls ha interrogat de camí a Madrid sense advocat".

Concentracions de suport davant l'Audiènica Nacional

A les portes del tribunal, s'hi han concentrat familiars i membres dels CDR. També hi han assistit diputats al Congrés de JxCat, ERC i Bildu, a més de membres de la CUP que s'han desplaçat fins a Madrid, que ha condemnat l'operació, que han titllat de muntatge policial.



La diputada de JxCat Miriam Nogueras ha condemnat les acusacions de terrorisme contra els detinguts: "No tolerarem més que es compari, que es vinculi l'independentisme amb el terrorisme. És inacceptable que es passi d'ETA als CDR sense immutar-se".



En la mateixa línia s'ha expressat la diputada d'ERC Marta Rosique qui ha afirmat que es tracta "d'un altre cas de repressió al moviment independentista català": "No és casual que aquest cas surti justament aquesta setmana. S'està creant un fals relat mediàtic per justificar una sentència que serà dura amb els presos".



També ha fet declaracions la diputada al Parlament de la CUP Maria Sirvent que ha descrit l'operatiu com "un nou muntatge policial replet d'un relat construït d'acord amb mentides i sense cap mena de classe de proves": "Nosaltres respondrem més organitzades encara, amb un exercici de la desobediència davant les resolucions absolutament injustes i una vulneració dels nostres drets".