L'Audiència Nacional manté l'acusació de terrorisme i envia a judici els 12 CDR de l'operació Judes 

El jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha conclòs la instrucció de l'operació Judes del 23 de setembre del 2019 contra 12 CDR investigats per terrorisme. El magistrat Manuel García-Castellón ha tancat el sumari i així ho ha notificat a les defenses. En un comunicat, Alerta Solidària ha denunciat que des del gener passat s'han succeït fins a 11 resolucions que ordenaven al jutge instructor lliurar a les defenses el contingut de les diligències secretes, i no van tenir accés a elles fins fa dues setmanes. Ara els ha deixat sense marge de maniobra, diuen, tancant el sumari pocs dies després.

En la seva interlocutòria, el magistrat recorda que vuit dels processats ho estan per pertinença a organització terrorista i fabricació i tinença d'explosius de caire terrorista. Quatre dels processats només ho estan per organització terrorista. El tretzè investigat inicialment va quedar alliberat del procediment penal per motius de salut.

"Ja ni dissimulen la vulneració dels nostres drets elementals de defensa"

Alerta Solidària s'ha queixat que durant la instrucció s'han practicat les proves que convenien a les parts contràries i s'ha endarrerit al màxim l'aportació de les diligències secretes, deixant les defenses sense marge per sol·licitar proves a partir dels nous coneixements adquirits un cop el magistrat tanca la instrucció només dues setmanes després. "Ja ni dissimulen la vulneració dels nostres drets elementals de defensa", s'ha queixat el col·lectiu, que s'ocupa de la defensa dels 13 encausats.



A més, també s'ha queixat que la documentació rebuda és "incompleta", ja que "presenta forats i salts temporals".

Queden pendents de resoldre, però, diversos recursos, entre ells un que qüestiona la negativa del magistrat de prorrogar la instrucció.