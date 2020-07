L'Audiència Nacional obre judici oral contra els tres processats pel 17-A i afirma que no se'ls jutjarà per assassinat

L'Audiència Nacional ha acordat l'obertura de judici oral contra Mohamed Houli Chemal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, els tres presumptes membres de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils el 17 i 18 d'agost del 2017. En la interlocutòria, la sala penal confirma la finalització del sumari pels delictes que va incloure el jutge instructor en el seu escrit de processament: integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa. No se'ls jutjarà per assassinat, ja que els magistrats insisteixen que els escrits d'acusació s'han de basar en els fets mínimament acreditats en el sumari. Això no inclou la participació presencial i directa dels processats en els atacs a la Rambla i Cambrils.

No obstant això, admeten que els fets descrits en el sumari no han de comportar exclusivament les acusacions que dictamina el jutge instructor en la interlocutòria de processament. Per tant, les acusacions poden imputar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar per preparar assassinats encara més massius.

Diverses de les acusacions particulars i les dues populars havien sol·licitat al tribunal que ordenés al jutge instructor l'ampliació de la imputació als tres membres de la cèl·lula per les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils. La sala rebutja aquest extrem i explica que quan finalitza la investigació impera el principi acusatori i s'ha de garantir la necessària imparcialitat de la sala sentenciadora.

Sempre que les qualificacions no siguin sobre fets no imputats, poden variar i comprendre possibles concursos. És per això que el tribunal recull les diferents alternatives de les acusacions, entre elles les possibles conseqüències lesives, personals i materials de l'explosió del material emmagatzemat a la casa d'Alcanar que podria suposar l'existència d'un concurs de delictes com entenen diverses de les acusacions personades.