L'Audiència Nacional proposa jutjar Rubiales pel petó no consentit a Hermoso

L'Audiència Nacional ha proposat jutjar l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales en considerar que el petó que va fer a la futbolista Jennifer Hermoso "no va ser consentit" i que l'exdirigent va actuar de manera "unilateral i sorprenent".

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, el titular del jutjat central d'instrucció número 1 Francisco de Jorge assegura que "les pressions a les quals es va sotmetre la jugadora van crear" en la futbolista de la selecció femenina "una situació d'ansietat i intens estrès".

El magistrat afegeix que la conseqüència jurídica d'elements com la finalitat eròtica o no del petó o l'estat d'eufòria i agitació per la victòria esportiva s'hauran de valorar en el judici oral. El jutge també especifica que no és precís fer una qualificació detallada ni precisa dels tipus penals, ja que n'hi ha prou amb l'apreciació que en la més severa de les qualificacions possibles no excedirien de l'àmbit de penes que s'enquadren dins del procediment abreujat.



Tres acusats més

A més de Rubiales, el magistrat també proposa enviar al banc dels acusats el director esportiu de la selecció masculina, Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina Jorge Vilda i l'exresponsable de màrqueting de la Federació Rubén Rivera per les pressions posteriors a les quals es va sotmetre la jugadora perquè accedís manifestar públicament que el petó havia estat consentit.

Cal recordar que l'instructor investigava Rubiales pels delictes d'agressió sexual i coaccions. A la resta, a més a més, els imputava els delictes de coaccions.