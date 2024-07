L'Audiència Nacional rebutja amnistiar per ara els CDR acusats de terrorisme

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat de moment aplicar l'amnistia als 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme en l'operació Judes. Els magistrats tenen dubtes que se'ls pugui aplicar la llei i han donat tres dies a les defenses i les acusacions perquè es posicionin sobre si cal plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Els magistrats han adoptat aquesta decisió després de rebre les peticions de les defenses i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per a l'aplicació de la llei d'amnistia en aquest cas.

Els tres jutges de la Sala Penal, Alfonso Guevara, Jesús Eduardo Gutiérrez i Carlos Fraile, no veuen clar que l'Operació Judes es pugui emmarcar en les excepcions del delicte de terrorisme que preveu l'amnistia. Aquestes excepcions es regeixen per la Directiva 2017/541 del Parlament Europeu i del Consell, per això s'ha plantejat portar el cas al TJUE.

"Malgrat que alguna de les defenses dels processats va sostenir que els fets atribuïts als seus defensats no estaven inclosos a la Directiva, aquest tribunal no està d'acord amb aquesta afirmació", apunten, perquè "la finalitat" de les accions dels CDR "encaixa perfectament en el que es denomina a la Directiva com a grup terrorista".

El mateix passa, segons els jutges, pel que fa als delictes de tinença i fabricació d'explosius i d'estralls en grau de temptativa, que per la Sala també quedarien exclosos de la llei perquè es poden emmarcar en el que diu la directiva comunitària.

"Cap víctima ni resultat lesiu per a ningú"

La Sala admet que no consta acreditat que fruit de les seves accions dels CDR s'hagi produït "cap víctima ni resultat lesiu per a ningú", ni tampoc que "s'hagi arribat a causar danys materials", perquè "els artefactes mai es van arribar a col·locar". Però entén que el fet que actuacions de caràcter "terrorista" es puguin acollir a l'amnistia "podria suposar una infracció patent del dret de la Unió Europea.

En aquest sentit, la Sala afirma que té "seriosos dubtes" sobre el fet que la llei d'amnistia no estigui limitant els efectes de la jurisprudència europea sobre terrorisme.

"El tribunal té dubtes seriosos sobre si la llei d'amnistia, en excloure només determinades formes de terrorisme" suposa una "derogació tàcita d'una part essencial de la Directiva comunitària", i per tant la norma sigui contrària a la "voluntat del legislador comunitari".