L'Audiència Nacional suspèn el bloqueig de Telegram a l'espera un informe policial

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat aquest dilluns ajornar la suspensió temporal de l'aplicació de missatgeria Telegram fins que es rebi un informe de la Comissaria General d'informació sobre la plataforma. El magistrat, que divendres va donar tres hores a les operadores per suspendre l'accés a l'aplicació, ha sol·licitat més dades sobre la incidència que pugui tenir pels usuaris la suspensió temporal de l'app.

El magistrat va ordenar el tancament de Telegram de forma cautelar arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia, Movistar Plus i EDGEA per un pressumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor. Telegram té 8 milions i mig d'usuaris a Espanya i es tracta d'una decisió judicial sense precedents a Europa que podria vulnerar el dret fonamental a la llibertat de comunicació i rebre informació.



Una decisió polèmica

Desenes d'usuaris i entitats es van pronunciar en contra del tancament. Pirates de Catalunya va anunciar dissabte que interposaria una denúncia contra l'Estat espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la decisió judicial. En un comunicat, va denunciar la "desproporcionalitat de les mesures preses" i assegura que "activarà la via legal i política a nivell europeu contra la censura a Telegram".

Organitzacions d'usuaris com FACUA i col·legis professionals d'enginyeria també han carregat contra la decisió i veuen desmesurat deixar sense comunicació els usuaris de Telegram a Espanya per un conflicte de propietat intel·lectual.