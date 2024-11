 L'Audiència no amnistia Marcel Vivet perquè no li consta que la manifestació contra Jusapol fos independentista

L'Audiència de Barcelona ha decidit no aplicar la llei d'amnistia a l'activista independentista Marcel Vivet en considerar que els fets no estan emparats per la norma. Sosté que la sentència que el condemnava no deia que la manifestació contra el sindicat policial Jusapol -molt proper a l'extrema dreta- l'any 2018 a Barcelona en la qual es van produir els fets fos independentista.

Els magistrats recorden que ni la sentència de l'Audiència ni la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van determinar que la manifestació fos d'aquest caire, sinó que simplement era contrària a l'organització de guàrdies civils i policies espanyols. Els dictàmens tampoc concreten quina bandera portava Vivet, sinó simplement que era d'una organització política.

En la seva interlocutòria, el tribunal de l'Audiència de Barcelona també recorda que la pena de presó ja ha quedat extingida. Això no obstant, no se li cancel·laran els antecedents penals ni li serà retornada la responsabilitat civil ja pagada.

En conèixer la decisió, Vivet ha considerat que l'amnistia és "paper mullat" si es produeix "sense moviment, sense tenir l'amenaça de cremar els carrers, empreses i institucions espanyoles". "Les nostres armes són l'organització i la insubmissió al règim. Tornem a organitzar-nos. Tornem a fer que ens tinguin por", ha reivindicat en una piulada a la xarxa social X.

Queda clar que l'amnistia sense moviment, sense tenir l'amenaça de cremar els carrers, empreses i institucions espanyoles, és paper mullat.

Les nostres armes son l'organització i la insubmissió al règim. Tornem a organitzar-nos. Tornem a fer que ens tinguin por. Seguim. https://t.co/jPXtMHtJFJ — Marcel Vivet Regalón (@MarcelVR1) November 11, 2024

Una manifestació contra Jusapol

Vivet va ser condemnat a un any i mig de presó per desordres públics i lesions per colpejar amb un pal de bandera un mosso antiavalots durant una manifestació contrària al sindicat policial Jusapol el novembre del 2018 a Barcelona. La fiscalia es va mostrar favorable a l'amnistia, però l'acusació particular -Jusapol- s'hi va oposar.