L'augment de contagis es tradueix ja en més pressió assistencial als hospitals catalans

L'augment de contagis a Catalunya s'està traduint ja en més pressió assistencial als hospital catalans, segons han explicat diferents responsables dels centres hospitalaris a l'ACN. Aquest és un dels grans temors del Govern en aquesta pandèmia i motiu pel qual s'estan a punt d'aplicar noves restriccions. El Parc Taulí i l'Hospital de Vic alerten que les xifres d'ingressos ja s'han "disparat". El centre sabadellenc tem un escenari de "saturació". A l'Hospital del Mar de Barcelona, per contra, l'increment d'hospitalitzacions encara no s'ha notat, però sí les arribades a Urgències, que s'han doblat. El mateix passa a Lleida, on obriran una segona planta covid aquesta setmana a l'Arnau de Vilanova.



Segons les últimes dades disponibles, hi ha més d'un miler de persones ingressades, en concret 1.062, amb un increment de gairebé 40 pacients en 24 hores. D'aquestes, n'hi ha 188 a l'UCI. L'Hospital Clínic ha notat en els darrers dies un creixement dels pacients amb coronavirus. Segons fonts del centre, la setmana passada el nombre de pacients ingressats a causa de la pandèmia se situava al voltant dels 30 i ara s'apropa als 50. A l'UCI, el nombre de pacients amb aquesta malaltia era inferior a 10 la setmana passada i ara en són uns 12 o 13, segons el dia.



De moment l'hospital barceloní no ha hagut d'aplicar mesures extraordinàries, però compta amb un pla de contingència per si els casos augmentessin de forma considerable en els propers dies.

El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, Manel Cervantes, ha assegurat a l'ACN que la pressió assistencial per la Covid-19 ha anat a més des de finals de juliol, però en les darreres setmanes aquesta tendència s'ha "disparat", el que fa preveure als responsables del centre que es pot arribar aviat a un escenari de "saturació". "Necessitarem obrir més espais a l'hospital per a Covid-19 i això voldrà dir que no podrem seguir fent l'activitat normal", lamenta. El que més preocupa als responsables del Taulí és ara per ara la manca de personal d'infermeria. "Anem molt justos", ha admès el doctor Cervantes.

Increments generalitzats

També a l'Hospital de Bellvitge es constata un increment de casos i d'hospitalitzacions, però indiquen que és assumible fins ara. En concret, el centre ha passat de tenir 26 pacients hospitalitzats amb PCR positiva el 7 d’octubre a 38 pacients el dia 13. D'aquests, quatre es troben en unitats de semicrítics i vuit en unitats de crítics.



L'Hospital del Mar ha notat ara com ara un "petit increment" del nombre de pacients ingressats, indica a l'ACN el cap del Servei de Malalties Infeccioses, el doctor Juan Pablo Horcajada. Segons les darreres actualitzacions, a l'hospital hi ha 36 pacients ingressats -en les últimes setmanes aquest nombre s'havia situat al voltant de la trentena- i nou es troben a l'UCI. El que sí que ha registrat l'Hospital del Mar en els últims dies és un increment dels pacients que arriben a Urgències, que s'han doblat i ha passat de vorejar la desena en els últims mesos -alguns dies 5, altres 12, exemplifica el doctor Horcajada- a superar la vintena i fins i tot arribar, aquest dimarts, a 30. "Són pacients que no ingressen perquè no tenen quadres greus però sí que hem notat aquest augment dels positius", assenyala.



Davant d'un eventual increment dels ingressos, el cap del Servei de Malalties Infeccioses explica que tenen un pla de contingència, que estableix una sèrie de fases per fer canvis en tots els dispositius en paral·lel per augmentar el personal i els espais destinats a atendre els pacients amb Covid-19. De moment, no han hagut de posar-lo en marxa.

A Vic, els pacients de Covid suposen el 50% de les urgències

A l'Hospital Germans Trias, el director mèdic, Josep Maria Mòdol, assegura que ara per ara la situació de la Covid-19 "no interfereix" en l'activitat habitual d'Urgències, les plantes d'ingressos ni en les UCI, tot i l'augment de pacients dels darrers dies. On sí que s'han disparat els ingressos és al Consorci Hospitalari de Vic. A l'Hospital Universitari hi ha hospitalitzades 39 persones amb Covid-19, mentre que a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic hi ha tres pacients ingressats. La majoria pertanyen a la franja d'entre 60 i 70 anys. També s'ha detectat un auge a l'UCI i els pacients que arriben amb símptomes covid a les urgències de l'hospital ronden el 50% del total.



A Manresa, la darrera setmana s'han produït cinc morts a l'Hospital de Sant Joan de Déu i també s'hi han disparat els ingressos. S'ha passat de 10 a mitjans de setembre a 28 aquest dimecres. Arran de l'increment, aquest dijous és previst que l'Hospital de Sant Andreu obri una zona d'aïllament per a pacients amb Covid-19 amb l'objectiu de descongestionar l'Hospital de Sant Joan de Déu.



L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida preveu obrir aquesta setmana una segona planta per a pacients amb la Covid-19, a causa de l'increment de casos. Aquest dimecres, hi havia una seixantena d'hospitalitzats amb coronavirus a la regió sanitària de Lleida, 32 dels quals a l'Arnau i la resta en clíniques privades. D'aquests, sis es troben a l'UCI de l'hospital públic.



L'augment de contagis també es comença a notar als hospitals de les comarques gironines, amb un increment del nombre d'hospitalitzacions i de malalts a les UCI durant la darrera setmana. Actualment, segons dades de Salut, als hospitals de la Regió Sanitària de Girona hi ha 112 persones ingressades per coronavirus, de les quals 20 en estat crític.



La tendència a l'alça també es manifesta al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així, aquest dijous l'hospital Joan XXIII de Tarragona ja té 33 persones ingressades per Covid-19, de les quals 22 són a planta i onze a l'UCI. Per la seva banda, al Sant Joan de Reus aquest dimecres hi havia 25 persones a planta i onze més a l'UCI. Per la seva banda, a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, el de referència a les Terres de l'Ebre, registra deu ingressos a planta i tres a UCI, dos més que la setmana passada.