L'AVE entre Barcelona i Madrid té el 75% de la quota de mercat, el triple que l'avió

Aquest dilluns es compleixen quinze anys de la inauguració d'un servei que va marcar un abans i un després en els viatges entre Barcelona i Madrid. Tal dia com avui, però del 2008 va sortir el primer AVE de Renfe que permet connectar la capital amb la ciutat catalana en només dues hores i mitja. Des d'aleshores, els hàbits dels viatgers que normalment utilitzaven l'avió per anar d'una ciutat a una altra han canviat molt, principalment per la pandèmia i la liberalització de l'alta velocitat a l'Estat.

Segons dades d'AENA, de la CNMC i d'anuaris estadístics de l'Ajuntament de Barcelona i Madrid consultats per l'ACN, la quota de mercat del tren en la ruta Barcelona-Madrid s'ha disparat fins al 75%, triplicant l'avió, que cau fins al 25%. El ferrocarril continua ampliant la distància amb l'avió. Els experts consultats constaten que el tren ha guanyat la "batalla", però vaticinen que la connexió aèria es mantindrà per les connexions amb altres vols.

L'esclat de la pandèmia

L'any de l'esclat de la pandèmia, el 2020, els passatgers tant de tren com d'avió van caure en picat en proporcions similars, amb baixades del 72% i del 70% comparat amb el 2019 respectivament. L'alta velocitat venia de marcar el seu rècord històric l'any anterior, amb 4,3 milions d'usuaris, i l'avió havia registrat el número més alt des del 2011, 2,5 milions.

No obstant, la recuperació en el corredor Barcelona-Madrid va ser desigual. Mentre que els passatgers de serveis ferroviaris d'alta velocitat van pujar un 164% el 2021 fins als 3,17 milions, els de les aerolínies ho van fer un 34% fins als 1,01 milions. La quota de mercat del tren es va disparar del 60% al 75%.

L'any passat la tendència es va repetir i es van mantenir les mateixes proporcions. Malgrat que Renfe i les altres companyies que han entrat recentment en el corredor –Ouigo i iryo- han evitat proporcionar dades de passatgers pel 2022, els càlculs elaborats per l'ACN a partir d'un informe de la CNMC estimen que, en els tres primers trimestres de l'any, uns 3,68 milions de persones van fer servir l'alta velocitat, un 15% més que en tot el 2021. Tot apunta que la dada a finals d'any haurà superat el màxim registre fins ara, que és del 2019. També de gener a setembre, 1,23 milions de passatgers van agafar l'avió, segons dades oficials d'Aena, un 21% més que en el conjunt del 2021.

La liberalització de l'alta velocitat

La recuperació post-pandèmica també va coincidir amb un altre factor que explica l'auge ferroviari: la liberalització de l'alta velocitat a Espanya a finals del 2020. Ouigo va començar a operar el maig del 2021, i la companyia de baix cost de Renfe, Avlo, el mes següent, cosa que va portar a una rebaixa de preus.

Segons la CNMC, durant el tercer trimestre de l'any passat, el 56% de viatgers entre les capitals catalana i espanyola van fer servir l'AVE, per davant d'Ouigo (29%) i Avlo (14%). El novembre passat, l'operadora amb capital valencià i italià iryo es va sumar a la ruta, tot i que encara no ha facilitat dades de bitllets venuts.