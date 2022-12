L'Avinguda Maria Cristina concentrarà el desplegament policial a Barcelona la nit de Cap d'Any

La ciutat de Barcelona tindrà un fort dispositiu policial per tota la ciutat durant la nit de Cap d'Any. En total es desplegaran més de 800 policies, 554 agents dels Mossos d'Esquadra i 255 de la Guàrdia Urbana, que organitzaran dispositius en punts estratègics on hi hagi una gran afluència de gent. Aquest és el cas de l'Avinguda Maria Cristina, on tindrà lloc el tradicional espectacle piromusical i les campanades.

En aquest punt, els cossos policials es coordinaran per controlar i filtrar l'únic accés habilitat, enmig de les torres venecianes, amb l'objectiu d'evitar l'entrada d'armes blanques, ampolles de vidre i altres objectes perillosos. L'Ajuntament de Barcelona preveu una assistència similar a la que hi va haver l'any 2019, tot just abans de la pandèmia, quan s'hi van concentrar 94.000 persones.

Com que no hi ha cap festa programada després del piromusical que dona l'entrada a l'any 2023, el constori no ha organitzat un dispositiu específic per al desallotjament. El tinent d'alcaldia de Seguretat Albert Batlle, ha assegurat que confia que l'esdeveniment transcorri "amb civisme" i un cop acabi el piromusical "la gent abandoni l'espai".

Per tal de garantir una major seguretat, la policia tindrà a la seva disposició un servei de drons, com ja va passar durant el piromusical de la Mercè en el mateix espai, on es va poder controlar des de l'aire que no hi haguessin aglomeracions. Alhora, un dels dos laterals de Maria Cristina estarà tallat, només disponible perquè els serveis d'emergència es puguin desplaçar ràpidament si alguna persona necessita assistència.

Tot i aquest dispositiu, la Guàrdia Urbana resta pendent de possibles festes il·legals que posin en un compromís la seguretat ciutadana. Per aquest motiu, l'intendent major i cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha assegurat que les últimes hores de la nit de Cap d'Any seran molt importants per conèixer si hi ha festes sense permís organitzades en algun punt de la ciutat. "Estarem molt pendents", ha advertit.

A banda del dispositiu de l'Avinguda Maria Cristina, també hi haurà presència policial en altres zones d'oci de la ciutat, com el front marítim, el Poble Espanyol, la plaça Catalunya i la Rambla, i la zona d'oci de Sarrià. Tota l'atenció es posarà en la prevenció de delictes contra la llibertat sexual, les baralles i els furts i robatoris amb violència.