L'Eixample de Barcelona i la plana de Vic, únics punts amb contaminació atmosfèrica el 2022

L'Eixample de Barcelona i la plana de Vic són els dos únics punts de Catalunya on l'any passat es van superar dels límits permesos d'algun contaminant. Ho reflecteix l'anuari de la qualitat de l'aire a Catalunya corresponent a l'any 2022, a partir de les dades obtingudes amb la xarxa automàtica de mesurament de la qualitat de l'aire, publicat avui pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat té 63 punts de mesurament arreu de Catalunya. El de l'Eixample de Barcelona va registrar 42 micrograms per metre cúbic de NO2 en el valor límit anual, quan el permès és de 40.

La resta de valors de referència legislatius establerts, que són el valor límit horari i el llindar d'alerta, no s'han superat enlloc en tot el període. La de l'Eixample és una de les tres estacions representatives de les condicions de la qualitat de l'aire a prop del trànsit urbà intens dins l'Àrea de Barcelona.

Pel que fa a la zona de qualitat de l'aire de la plana de Vic, el punt de mesurament s'ubica a Manlleu, concretament a l'hospital comarcal. Va registrar una superació dels límits de partícules de diàmetre inferior a 10 micres, en aquest cas del valor límit diari.

Acció Climàtica destaca que en el còmput d'aquest valor cal considerar els episodis d'aportacions transfrontereres de partícules naturals procedents de zones desèrtiques del nord de l'Àfrica, que contribueixen a superar els valors legislats. Durant l'any 2022, el Departament va activar 6 avisos preventius per concentracions moderades de PM10 per l'advecció de pols sobre Catalunya.

D'acord amb el document, durant l'any passat es van complir els valors de referència marcats per la legislació per als contaminants següents: partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres (PM2,5), diòxid de sofre, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni i benzè.

Paper destacat de la meteorologia

Acció Climàtica detalla que en conjunt, durant l'hivern, les condicions meteorològiques dominades per l'estabilitat han afavorit períodes d'estancament dels contaminants atmosfèrics de manera general. I de manera destacada en fondalades i valls del territori.

Els paràmetres del censor de contaminació de Manlleu amb la població de fons, en una imatge d'arxiu. — ACN / Lourdes Casademont

I és que la meteorologia va tenir-hi un paper destacat, amb els mencionats episodis d'intrusions de pols africana, aquests períodes d'estabilitat atmosfèrica i evidentment també amb les situacions de calor extrema a l'estiu. "Els episodis de calor de juny i juliol van ser claus per a un augment de la generació de contaminants secundaris com ara l'ozó troposfèric", reconeixen des del departament.

I és que l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu. Durant la campanya de l'any passat, entre els mesos de maig i setembre, hi va haver 42 hores de superacions del llindar d'informació horari (180 μg/m3) d'O3 en 14 punts de mesurament.

Nou Pla de qualitat de l'aire

D'altra banda, Acció Climàtica recorda que fa unes setmanes es va engegar el procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret d'aprovació del Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027. El nou projecte transcendeix per primer cop de la conurbació de Barcelona, és per a tot Catalunya i estableix 84 mesures i 374 actuacions per millorar la qualitat de l'aire i la salut dels habitants de tot el país.

El pla quinquennal ha de contribuir a rebaixar tots els contaminants que tenen una influència important sobre la salut humana. I no només les PM10 i el NO2, com en els plans anteriors, sinó també l'O3 o les PM2,5, segons destaca.