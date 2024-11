L'electricitat i els carburants eleven la inflació al 2% a l'octubre a Catalunya

Els preus de l'electricitat i els carburants han fet incrementar tres dècimes la inflació, que a l'octubre es va situar en el 2%. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En comparació amb el setembre, els preus han augmentat un 0,4% per l'impacte del vestit i el calçat, que tendeixen a encarir-se a l'inici de la temporada de tardor – hivern, i un increment moderat del preu dels aliments.

Amb el repunt de tres dècimes, la taxa interanual de la inflació a Catalunya amb trenca tres mesos consecutius de baixades. Tot i això, l'indicador es manté en nivells moderats i dista dels valors que va marcar durant el 2022, quan va arribar a superar el llindar del 10%.

L'indicador subjacent, que no té en compte els productes més volàtils com l'energia i els aliments frescos, ha baixat una dècima, fins al 2,6%. Al conjunt de l'Estat, l'Índex de Preus de Consum (IPC) també ha augmentat tres dècimes fins a l'1,8%.

A Catalunya, per demarcacions totes han registrat un repunt en comparació amb el setembre. Lleida és la que ha registrat una taxa de creixement de preus superior (2,2%). A continuació s'ha situat Barcelona (2%) i Girona (1,9%) i Tarragona (1,6%).

El cistell de la compra s'incrementa

En conjunt, el paquet que inclou electricitat, gas i carburants s'ha encarit un 4,4% respecte de l'any passat i un 0,6% respecte del mes anterior a Catalunya.

Pel que fa als aliments, que en mesos anteriors havien protagonitzat els augments de l'IPC, a l'octubre han repuntat i els preus s'han encarit un 1,9% respecte de fa un any i un 1,2% en comparació amb el mes anterior. El repunt coincideix amb la pujada de l'IVA dels productes bàsics.

Per productes del cistell de consum, ressalta encara l'oli, que és un 7,9% més car que fa un any, però un 0,6% més barat que al setembre. Destaca també la carn ovina, amb els preus un 11,1% més cars que fa un any; els preparats de llegums i hortalisses, un 5,3% més; i el cafè, el cacau i les infusions, un 4,2% més.