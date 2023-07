L'encaix de la política al món empresarial marca les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Un cop s'hagi superat el cicle electoral a la política, amb la concatenació de les eleccions locals i generals, arribarà l'hora dels empresaris. Després que el Departament d'Empresa i Treball hagi publicat el decret de convocatòria, una de les entitats de referència del teixit empresarial, la Cambra de Comerç de Barcelona, celebra eleccions entre el 15 i el 20 de setembre. Els comicis serviran per renovar els 60 membres que formen part del ple. Precisament, la composició del seu plenari ha sigut un dels aspectes que més han marcat el període previ a la convocatòria electoral.

En la nova estructura, 52 de les vocalies s'escolliran per sufragi, sis per les organitzacions empresarials i només dos estan reservades per les empreses amb una major aportació econòmica

En la nova estructura, 52 de les vocalies s'escolliran per sufragi, sis per les organitzacions empresarials i només dos estan reservades per les empreses amb una major aportació econòmica, el que es coneix com a 'cadires de plata'. De fet, aquesta decisió es va prendre en un ple celebrat ara fa un any, en el qual es va aprovar reduir aquestes vocalies de 14 a dues, el mínim que marca la legislació sobre les cambres de comerç. Aquestes dues cadires permetran que les grans empreses, sense participar en el procés democràtic, tinguessin el seu lloc al plenari.

Amb aquests canvis, com reduir les 'cadires de plata' fins a dues i incrementar de 40 a 52 les escollides per sufragi, l'actual junta, sorgida dels comicis del 2019, considera que "es garanteix una major representativitat de les empreses i les persones autònomes que tenen la seva activitat a la demarcació de Barcelona". Ara, una vegada proclamades les candidatures a finals del mes de juny, a les eleccions, que tindran lloc a mitjan setembre, s'enfrontaran dues candidatures: la d'Eines de País, que va guanyar de forma sorprenent fa quatre anys amb l'actual presidenta Mònica Roca, i la de Va d'Empresa, amb l'exconseller delegat de l'asseguradora DKV, Josep Santacreu, al capdavant, i vinculada a patronals com Foment del Treball i Pimec. La interferència, el rol i l'encaix del món empresarial en l'esfera política són un dels aspectes nuclears que enfronten les dues llistes.

Des d'Eines de País reivindiquen el llegat econòmic derivat de la seva gestió, que segons assenyalen, "ha permès deixar un valor de patrimoni de la Cambra 14 milions superior al que vam trobar". La idea de la candidatura és una presidència compartida, possiblement entre Toni Fitó, actual vicepresident, i Mònica Roca, repartint-se el càrrec dos anys cadascú, com ja han fet en aquest mandat la mateixa Roca i l'actual diputat al Parlament per Junts per Catalunya, Joan Canadell. L'àmbit polític es cola a Eines de País, que ha obert la porta encara més a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) "per implicar tot el que consideri en la campanya per tal de mobilitzar les bases empresarials en favor de la llista". Una candidatura que es defineix, malgrat tot, com "apartidista i obertament independentista". Alguns dels seus noms, a més de Roca, Fitó i Canadell, són la cuinera Ada Parellada i els empresaris Gabriel Jené (La Mallorquina) o Ernest Pérez-Mas (Parlem).

Els integrants de la candidatura Va d'Empresa a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona. — Cedida per Va d'Empresa

La política, pels polítics

Va d'Empresa: "Volem defensar els interessos generals del món de l'empresa, deixant que els polítics facin política"

El nom mateix de la candidatura de Josep Santacreu, Va d'Empresa, ja suposa una declaració d'intencions de l'enfocament i l'orientació de la llista. "Volem defensar els interessos generals del món de l'empresa, deixant que els polítics facin política". De fet, la presentació de Va d'Empresa va tenir lloc al Cercle d'Economia, un altre de les entitats econòmiques de referència de Catalunya. Entre els temes prioritaris per Va d'Empresa, s'hi troben la reducció de la burocràcia a la Cambra, la defensa d'una nova fiscalitat, l'exigència de noves infraestructures i l'aposta per la industrialització.

La participació i la representativitat també marquen la batalla per la Cambra de Comerç de Barcelona. La candidatura Va d'Empresa assegura que és necessari intensificar els mecanismes de democràcia i participació, al·ludint a què el 2019 van votar 14.000 persones en relació amb un cens de més 400.000 empreses del teixit productiu català. Josep Santacreu reivindica l'herència de Miquel Valls, president fins a l'arribada d'Eines de País. Des de l'altra banda, Toni Fitó, actual vicepresident de la Cambra i membre de la llista d'Eines de País, insta a celebrar debats electorals amb l'argument de "fer una crida, tant generalista com sectorial o territorial, que permeti als electors conèixer les diferents propostes". La resposta de Va d'Empresa és que "els debats no interessen, formen part de la política".

En el cas de les vocalies reservades per a les organitzacions empresarials, en què la nova normativa estableix sis llocs, Foment del Treball i Pimec han acordat presentar una llista patronal unitària. D'aquesta manera, cada entitat proposa tres membres que determinaran quins són els representants que formen part del proper ple de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Eines de País: "La Cambra és una eina fonamental per a protegir la indústria i la llengua catalana d'una dinàmica global en la qual el país té pocs amics"

Les dues candidatures, Eines de País i Va d'Empresa, s'acusen mútuament de representar l'establishment polític i empresarial. Mentre la primera apunta que "la Cambra és una eina fonamental per a protegir la indústria i la llengua catalana d'una dinàmica global en la qual el país té pocs amics, i per això impulsem una candidatura desacomplexadament independentista", la segona parla de potenciar "la centralitat del debat econòmic". Així, afirma que la base de la candidatura, les 46 firmes que hi formen part, sorgeixen dels gremis del teixit empresarial català.

A diferència de fa quatre anys a les anteriors eleccions, ara la candidatura Eines de País està més dividida entre tres possibles aspirants a presidir-la (Mònica Roca, Toni Fitó i Joan Canadell). En canvi, Va d'Empresa sembla que tanqui files envers la figura de Josep Santacreu. Les dues llistes volen deixar enrere les errades del 2019, en què la votació electrònica es va impugnar i els tribunals van dictaminar que una part dels comicis van ser fraudulents. En plena contaminació política i electoral, entre el 15 i el 20 de setembre, a la tornada a la normalitat després de les vacances d'estiu, tindrà lloc la batalla per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les institucions empresarials de referència a Catalunya.