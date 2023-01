L'enrabiada de la jugadora del Barça Aitana Bonmatí per la pujada del preu del peatge de la C-32

El preu dels peatges continua a l'alça i sembla que no té aturador. Aquest 2023, els imports a pagar en els peatges de la Generalitat han pujat entre un 6,57% i un 7,3%, uns preus que alguns consideren abusius i exagerats, tot i que des del Departament de Territori han concretat que les noves tarifes s'han fixat matemàticament agafant la variació anual de l'IPC del mes d'octubre passat.

Aquests nous preus no han passat desapercebuts per ningú, i tampoc ho han fet per la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana Bonmatí, que s'ha queixat a través del seu compte personal de Twitter. La migcampista ha puilat un missatge esementant els canals del Govern i del Departament de Territori, a qui ha etzibat que no té "cap sentit el que feu amb la zona del Garraf. Abús rere abús".

Aquest ha estat el missatge d'Aitana Bonmatí, que ha reaccionat així a la notícia que explica que el preu peatge de l'autopista C32 s'enfila els 7,79€ en direcció Barcelona i 4,65€ en direcció Tarragona. El territori, i tota la gent que es veu obligada a desplaçar-se des del Garraf, esperen uns descomptes que no arriben. El Govern va anunciar unes millores que preveien un ajut econòmic pels desplaçaments obligatoris i un tram de gratïtat dels viatges, però aquestes mesures encara no han entrat el vigor. Ho faran, si tot va bé, al llarg del primer trimestre de 2023.

Els preus de tots els peatges van a l'alça

La zona del Garraf, no obstant, no ha estat l'única afectada per l'increment dels preus dels peatges. El Túnel del Cadí, sense anar més lluny, que és el peatge més car de Catalunya, ha passat de valdre 12,64 euros a 13,48 euros, un increment del 6,6%. En el cas de Túnel de Vallvidrera, el peatge ha pujat dels 4,56 euros als 4,88 euros en hores punta.

Les autopistes gestionades per Autema tampoc són una excepció pel que fa a l'increment tarifari. A la C-16, eix Sant Cugat-Terrassa-Manresa, la pujada ha estat d'un 7,19% i a les d'Aucat, la C-32, eix Castelldefels-Sitges-el Vendrell, d'un 7,3%.

Amb tot, la versió de la Generalitat assegura que amb els nous descomptes i bonificacions previstes es farà una despesa d'uns 50 milions d'euros, i amb això no només es reduirà al preu del peatge que pertoca del 2023, incloent l'increment de l'IPC, sinó que seran més barats que fa 15 anys.