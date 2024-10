L'episodi de pluges fa guanyar reserves als pantans del Ter-Llobregat, que s'allunyen de noves restriccions

L'episodi de pluges generalitzades que viu Catalunya des de dijous està fent guanyar reserves als embassaments, un fet especialment important al de les conques internes, que acumulaven setmanes de retrocés i podien veure's abocats a noves restriccions a curt termini. En concret, el conjunt dels pantans de les conques internes han passat d'acumular 191 hm3 d'aigua el dijous -el 27,5% de la seva capacitat- a 207,87 a les 11h d'aquest dimarts, el que suposa el 29,9%, és a dir gairebé 2,5 punts i 17 hm3 que cinc dies enrere.

Si el focus el posem en el sistema Ter-Llobregat, el més important de Catalunya atès que proveeix a uns sis milions de persones -els residents a Barcelona i l'àrea metropolitana, la segona corona, part de la Catalunya central i Girona-, arriba al 31,6% del seu nivell, en passar de 178 hm3 d'aigua a 193,2. Es tracta del volum més elevat en els darrers dos mesos, des de principis de setembre, si bé queda molt per sota dels 240 hm3 del 28 de juny, quan les reserves estaven al 39,3%.

El creixement més significatiu l'ha viscut el pantà de la Baells, al Berguedà, que ha guanyat gairebé 10 hm3 i torna a superar el 50% de la seva capacitat. El de Sau n'ha guanyat més de cinc i el de la Llosa del Cavall (Solsonès) més de tres. Fora del Ter-Llobregat, també han guanyat reserves els embassaments de Siurana (Priorat) i Riudecanyes (Baix Camp) que segueixen gairebé buits però estan ara al 2% i 3,2%, respectivament, quan fa cinc dies vorejaven o ni arribaven a l'1%.

Les darreres pluges garanteixen que no s'apliquin noves restriccions en el que resta de 2024. Fa tres setmanes un informe del Govern advertia que si no hi havia noves precipitacions el sistema Ter – Llobregat entraria en estat d'excepcionalitat per sequera al novembre i en emergència al març, uns escenaris que ara s'allunyen i que ho podrien fer encara més si les pluges es mantenen.

D'altra banda, segons informa l'ACN, els embassaments de les conques de l'Ebre també han vist créixer les seves reserves i han passat del 60% a més del 63%. Això representa un augment de més de 60 hm3 en aquest temps, fins als 1.275 hm3. Un dels pantans que ha crescut més és el de Camarasa, a la Noguera, que ha saltat del 67,3% al 75,9%, així com el d'Oliana, que no arribava al 80% dijous passat i ja passa del 93%.