L'ERO de Nissan afectarà 11.500 persones, segons el Govern

L'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per tancar les plantes de Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac de Nissan pot afectar fins a 11.500 persones a Catalunya i 16.500 a tot l'Estat, segons ha alertat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una atenció als mitjans. "És l'ERO més gran que patit aquest país", ha lamentat el conseller, un dia després que l'empresa presentés formalment l'ERO. Els treballadors afectats són 2.525 d'una plantilla de 3.000, però, a més, està en perill el lloc de feina de més de 9.000 empleats indirectes a Catalunya i 5.000 més a la resta de l'Estat, ha apuntat el conseller. Des d'aquest dimarts, la multinacional té 30 dies per negociar l'expedient.

Treball convocarà empresa i treballadors a una mediació la setmana que ve per "buscar alternatives" que garanteixin l'ocupació

L'ERO al·lega causes organitzatives i productives i no econòmiques, un fet que, segons El Homrani, demostra que l'empresa "és viable". "És important situar-ho perquè reforça la posició de totes les administracions, patronals i sindicats que la planta de Nissan a Catalunya és viable", ha explicat. "No estem davant d'una decisió merament econòmica sinó estratègica" de l'aliança Nissan-Renault-Mitsubishi, ha afegit.



El Departament de Treball, com a autoritat laboral, convocarà empresa i treballadors a una mediació la setmana que ve per "buscar alternatives" que garanteixin l'ocupació. El Homrani ha lamentat que el Govern espanyol "vagi tard" i hagi incomplert les "promeses" de derogació de la reforma laboral, una normativa que "debilita la igualtat negociadora de les parts i facilita la destrucció d'ocupació". "Davant la limitació del marc normatiu, l'única via per poder fer front a aquesta situació està lligada al diàleg i a la negociació", ha afirmat. El titular de Treball ha demanat a les dues parts involucrades "bona fe" i "voluntat" per trobar una solució per un centre de treball amb 97 anys d'història i per una empresa que "és viable econòmicament".