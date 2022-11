L'Escola Sant Felip Neri de Barcelona s'incorporarà a la xarxa pública el curs vinent

L'Escola Felip Neri de Barcelona entrarà el curs vinent a la xarxa de centres públics. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit incloure aquest centre que disposa d’una única línia amb 331 alumnes matriculats aquest curs: inclou les etapes de segon cicle educació infantil (66 alumnes), primària (147) i secundària (118).

L'acord pel lloguer dels espais ha acabat quallant entre la titularitat del centre, la propietat de les instal·lacions i el Consorci d’Educació. L'objectiu del Departament és continuar amb el projecte integrat dins de la xarxa pública, ja que fins ara era un centre privat-concertat.

I és que és la setena ocasió en què un centre concertat amb alumnat s'incorpora a la xarxa pública a Barcelona. El curs 2020-2021 ho va fer el Col·legi Immaculada Concepció, actualment l'Institut Escola Eixample. En el curs 2021-2022, ho van fer quatre escoles de la Fundació Vicenciana i en el curs 2022-2023, l'Institut Escola Projecte.

Ara, està previst realitzar una sèrie d'actuacions per assegurar els aspectes de seguretat i evacuació dels edificis, amb una inversió total d'1,5 milions d'euros, finançats al 50% pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, està previst que les obres comencin el 2023 i finalitzin el 2024.

L'equipament escolar es troba ubicat en unes instal·lacions que són propietat de la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri al districte de Ciutat Vella. Disposa d'un espai de 2.103 metres quadrats, distribuïts en dos edificis: un d'infantil i primària de dues plantes amb entrada per la plaça Sant Felip Neri, i un de secundària de quatre plantes amb accés pel carrer de la Palla.

El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha celebrat que es garanteixi la continuïtat del projecte educatiu en "una escola de barri, exemple d'equitat i d'escola inclusiva". "En aquesta plaça va haver-hi bombes feixistes. Seguim omplint-la de vida i d'escola", ha dit aquesta tarda des de l'equipament.

El procés d’integració a la xarxa pública

Per a l'aplicació del decret llei del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, s'han de complir dos requisits inicials. D'una banda, que hi hagi una proposta de la titularitat del centre per fer la integració, alhora què l’oferta d’aquest serveixi per donar resposta a les necessitats educatives de la zona.

El 5 de maig de 2021, el titular del concert del centre educatiu, en aquest cas la Fundació Privada Torras i Bages, va sol·licitar formalment la integració de l'Escola Sant Felip Neri a la Xarxa de Centres Públics. Alhora, es va fer un estudi sobre les necessitats d'escolarització en el marc de la programació educativa en la zona on està situat el centre per determinar si l'oferta de l'escola és necessària per atendre aquestes necessitats.

En aquest sentit, es va analitzar la necessitat d’incorporar l’escola Sant Felip Neri a la xarxa pública per augmentar l'oferta pública a la zona educativa del districte de Ciutat Vella, donant resposta a la creixent demanda de places públiques de les famílies del districte en els darrers anys. Des del mes d’octubre de 2021 s'han dut a terme reunions de treball per analitzar els espais i buscar les solucions més adequades.