L'escriptora francesa Annie Ernaux guanya el Nobel de Literatura 

L'Acadèmia Sueca ha anunciat aquest dijous la guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2022, l'escriptora francesa Annie Ernaux, que el rebrà el proper mes de desembre. Amb el guardó, el jurat vol reconèixer "el coratge i l'agudesa clínica amb què l'autora destapa les arrels, alineaments i limitacions col·lectives de la memòria personal", ha declarat l'Acadèmia a través d'un comunicat.

Ernaux agafa el relleu d'Abdaulrazak Gurnah, que l'any passat es va convertir en el primer escriptor africà a rebre aquest guardó. L'autora francesa entra a engrandir l'escassa llista de dones que han estat premiades amb el Nobel de Literatura, sent la número 16 d'una llista de 117 premiats. Tot i que la llengua més guardona sigui l'anglès, França es posiciona com el país amb més historial de guanyadors, 15 si es comptabilitza Jean Paul Sartre que el va rebutjar el 1964.



En els darrers anys la literatura del 'jo' ha anat guanyant pes dins dels circuits literaris, després d'anys en l'oblit. La pròpia Ernaux defineix la seva obra com "una barreja entre literatura, sociologia i història". A la seva vintena de llibres -va debutar el 1974- aprofundeix en les seves pròpies vivències i memòries: narra un avortament clandestí, la mort de la seva mare, les primeres relacions sexuals, el sentiment de la gelosia, de la vergonya...

Les seves novel·les, tot i nodrir-se d'experiències personals, busquen localitzar allò individual dins un marc estructural

L'autora francesa es caracteritza pel seu alt compromís polític i social. Les seves novel·les, tot i nodrir-se d'experiències personals, busquen localitzar allò individual dins un marc estructural. Poder explicar a partir del que es coneix de primera mà les diferents relacions de dominació i de desigualtat. Per a Ernaux, "l'íntim és social".

Part de la seva obra està disponible en català gràcies a Angle Editorial, que els darrers anys ha traduït -feina de Valèria Gaillard- i publicat quatre dels seus llibres. En concret, al seu catàleg s'hi poden trobar L'esdeveniment, Pura passió, Els anys i Memòria de noia. Òbviament l'editorial ha celebrat a les xarxes la concessió del guardó a Ernaux. Abans del Nobel, l'autora ja havia rebut premis importants, com el de la Llengua Francesa (2008), el Marguerite Yourcenar (2017) i el Formentor (2019) pel conjunt de la seva obra.