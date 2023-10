L'escriptora i cineasta Tsitsi Dangarembga rep el Premi Veu Lliure del PEN Català

L'organització PEN Català ha atorgat el Premi Veu Lliure a l'escriptora i cineasta Tsitsi Dangarembga pel seu compromís amb els valors del "feminisme i de la lluita anticolonial". El guardó ha reconegut també la qualitat literària de la seva obra Neguit Permanent, publicada en català per L'Agulla Daurada. L'autora zimbabuesa, que es troba a Barcelona en el marc del festival Kosmopolis, s'ha mostrat contenta pel reconeixement i ha aprofitat per demanar a les editorials que siguin "valentes" davant l'onada de "conservadorisme" que es viu arreu.

Dangarembga és una de les veus més importants del panorama literari africà de les darreres dècades. Després de passar bona part de la seva etapa de formació a Anglaterra i Alemanya va tornar al seu país natal, empesa pel racisme i la solitud que va experimentar a Europa. Amb la seva productora cinematogràfica ha rodat nombrosos films guardonats internacionalment. També és una de les dotze millors escriptores africanes i la seva obra literària és una de les més influents de la història.

El juliol del 2020, Dangarembga va ser arrestada per la policia a Harare en el marc d'una protesta pacífica contra la corrupció. Va ser alliberada després del pagament d'una fiança, però li va ser retirat el passaport i va ser obligada a presentar-se setmanalment a les dependències policials. Després de dos anys d'assetjament judicial, el 2022 va ser condemnada a sis mesos de presó, tot i que la condemna va ser finalment suspesa pel Tribunal Suprem de Zimbàbue.

Un premi molt significatiu

En la catorzena edició dels guardons del PEN Català, Dangarembga és la sisena dona guardonada. També és la quarta vegada que el premi recau en algú de l'Àfrica subsahariana, després dels concedits a Koulsy Lamko, Dessale Berekhet i Ramón Esono. L'escriptora ha admès que es tracta d'un premi que la fa sentir "honrada" i s'ha referit el seu país natal, on considera que molts escriptors han marxat a l'estranger per escriure perquè no tenien "un recolzament filantròpic".



L'origen del premi es remunta a l'any 2010, a iniciativa de l'escriptora Antònia Vicens, llavors vicepresidenta de l'entitat per les Illes Balears. Des de llavors la distinció ha recaigut en dotze dones i homes que han patit persecució, amenaces o exili a causa de les seves idees, i que han defensat de forma destacada els valors de la llibertat. En aquest sentit, la iniciativa pretén denunciar totes aquelles situacions en què les llibertats artístiques són violades, així com el reconeixement del coratge de tots aquells que les defensen en situacions difícils.