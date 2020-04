L’esperit de Sant Jordi s’escampa amb força

Al calendari hi ha dies lluminosos, dies que remouen l’esperit i desperten alegria, i el 23 d’abril forma part d’aquesta tribu. Potser per això, malgrat la situació d’emergència provocada per la Covid-19 que ens té paralitzats, l’esperit de la diada de Sant Jordi ha demostrat que té els fonaments ben posats. Amb les llibreries tancades i el món del llibre (i de la cultura en general) molt tocat, avui s’ha celebrat un Sant Jordi que es pot definir d’estrany, surrealista, atípic, virtual, resilient i solidari.



Vivim confinats, i això fa que aquest 23 d’abril no l’hem acabat amb mal de cames, no hem patit les presses per intentar arribar a tot arreu, ni tampoc hem traginat llibres amunt i avall. A Catalunya l’ecosistema del món del llibre és ric i divers. Potser per això, autors, editors, llibreters i periodistes ho han donat tot per oferir lectures, presentacions, recomanacions i converses.



Instagram ha estat la xarxa social que ha acollit bona part d’aquesta activitat. Ha estat una mena de la Rambla on a partir de les 11h del matí, les bombolles de les stories anunciant nous directes s’han anat succeint i fins i tot solapant unes amb les altres. Ha estat difícil seguir la cita amb l’escriptor Jordi Nopca i no deixar-se temptar per la periodista Anna Guitart encarregada de conversar amb el bo i millor dels autors i autores del Grup 62.



Però tot i el ramblejar per les xarxes, i les enginyoses opcions per comprar llibres, hi ha molts llibreters que han manifestat la seva impotència i tristesa davant la situació. Les piulades de la Irene Tortós-Sala de la llibreria L’Altell de Banyoles només en són un exemple.

I és que a les sis de la tarda, enlloc de començar a circular l’esperada i criticada llista dels llibres més venuts, el que s’ha emès és un comunicat de la Cambra del Llibre, juntament amb altres organismes similars d’arreu d’Europa on deien: "Els sotasignats, representants de la indústria global del llibre, urgeixen als governs de tot el món a reconèixer, donar suport i celebrar la importància dels llibres, i a buscar solucions i satisfacció professional i acadèmica, adjudicant un seguit d’estímuls econòmics per sostenir els respectius sectors editorials i les empreses amb valor afegit del seu entorn. (···) La Covid-19 afecta la gent d’arreu d’una manera desastrosa. Les economies es tanquen i ningú sap del cert quan tornarem a la normalitat, suposant que un dia sigui possible. L’impacte en les indústries d’àmbit creatiu, incloent-hi el sector dels llibres, ha estat devastador". Un comunicat que correspon a la cruesa de la situació.

Sense xifres oficials de vendes

Aquest 23 d’abril la Cambra del Llibre no ha centralitzat les dades oficials de la venta de llibres, i sobre la llista dels més venuts, podríem recórrer a allò de "tants caps tant barrets". Ara bé, sembla que en català, Boulder, d’Eva Baltasar, i Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà, es troben entre els llibres de ficció més venuts. Pel que fa a la no ficció en català, despunten el Dones valentes, de Txell Feixas, i La força de la gent, de Jordi Borràs. En ficció en castellà, els més sol·licitats han estat Almudena Grandes i Javier Cercas. Respecte a la no ficció en castellà despunta El infinito en un junco, d’Irene Vallejo, i El club de lectura de David Bowie, de John O’Connell.



Es fa difícil parlar de quants llibres s’han venut, però hi ha dues plataformes creades per ajudar a les llibreries que son les que remenen les xifres més significatives: Libelista i Llibreries Obertes. "La veritat és que ha sigut un dia espectacular, ja els últims dies hi va haver molt de moviment i amb l’entrada d’Òmnium Cultural i la proximitat de Sant Jordi les vendes s’han accelerat. El llibreries obertes s’ha convertit en una eina molt útil per a la gent que volia comprar, regalar llibres, i donar suport a les llibreries. En un sol dia hem aconseguit vendre uns 15.000 llibres, una xifra molt significativa, és fantàstic, és liquiditat per les llibreries. I posa en valor moltes coses, quan treballem units quan sumem entitats privades i associacions podem fer coses importants i útils", explicava satisfet a Públic Joan Carles Girbés, impulsor de Llibreries Obertes i director editorial de Som. (En el moment d’acabar aquest article des de Llibreries obertes ja s’havien venut més de 45.000 llibres).

Amb tot, les vendes de llibres a Espanya han caigut un 80% des de l'inici del confinament, segons dades recollides per Europa Press d'un informe de Nielsen. I com el panorama és el que és, el Govern de la Generalitat també ha col·laborat per celebrar virtualment la Diada de Sant Jordi. El president Quim Torra ha encapçalat la una lectura titulada "Lletres Lliures", s’han ofert visites virtuals al Palau de la Generalitat, i el Departament de Salut ha convidat a la ciutadania a escriure relats d’agraïment al personal sanitari que lluita contra "el drac del coronavirus".



L’esperit de Sant Jordi s’ha escampat amb força i el dia ha anat passant, amb els carrers buits però amb les xarxes plenes d’iniciatives, i un escampall de missatges d’ànims, abraçades i petons. Arreu el mateix clam: "la cultura i la lectura ens salven". Resulta no menys que curiós que un valor tan terapèutic no es consideri un bé essencial i estigui a la cua del desconfinament.