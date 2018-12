L’Esquerra Independentista crida a aturar el consell de ministres i a la mobilització permanent

“Parem-ho tot”. Carles Riera, diputat de la CUP, ha començat el seu discurs amb tres paraules que resumeixen el que ha estat un acte de l’Esquerra Independentista intens i reivindicatiu. Amb el lema “Alcem-nos”, que no s’ha parat de sentir durant tota la nit, representants de diferents entitats independentistes han animat el conjunt de la societat catalana a sortir al carrer a partir del divendres 21 de desembre, impedint el consell de ministres que es farà a la Llotja de Mar i començant una onada de mobilització permanent que s’allargui tant com els judicis dels presos polítics.



Totes les persones que han pujat a l’escenari del Teatre Poliorama han coincidit en categoritzar la situació actual com a “estat d’excepció en què la repressió de l’estat davant el dret a l’autodeterminació ha retallat drets fonamentals dels catalans i les catalanes”. En un recordatori permanent dels dies 1 i el 3 d’octubre de 2017 com a exemple de mobilització popular que es busca repetir, David Fernàndez, exdiputat de la CUP, ha dit: “l’octubre que ens va canviar per sempre, vam veure el millor de la gent contra el pitjor de la repressió”. Riera hi ha afegit: “davant la injustícia d’un judici polític, fem que els judicis, des del primer moment, esdevinguin un temps de lluita permanent que ens porti a compartir la llibertat com els dies 1-O i 3-O”.

L’acte no només ha estat una reivindicació independentista sinó que també hi ha hagut espai per al feminisme i la lluita de la classe treballadora, com ha recollit en un dels discursos més aplaudits de la nit Montserrat Castanyé, de sindicalista de la sectòrial de càrniques de la COS: “volem marxar d’aquest estat podrit, feixista, masclista, patriarcal i capitalista. Volem trencar amb aquest règim del 78, que també inclou sindicats de la vergonya com CCOO i UGT, que l’únic que fan és deixar de banda la classe treballadora”.



Per la seva banda la portaveu d’Arran, Adriana Llena, ha estat contundent: “Davant d’aquest panorama la indiferència no és una opció, i menys després de l’auge de l’extrema dreta que castiga especialment les dones, les migrades, les independentistes. Només lluitant tenim futur. I les joves hem de ser la punta de la llança d’aquest moviment perquè tenim molt poc a perdre i molt a guanyar” i ha sentenciat: “divendres ens trobarem al carrer, aturant el consell de ministres”.



L’exdiputada de la CUP Mireia Boya ha presentat els que seran els portaveus de l’Esquerra Independentista al llarg dels propers mesos: Joan Coma, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vic, i Blanca Serra, lingüista i activista, també de la CUP. “Demà passat el govern espanyol projectarà les ombres dels seus ministres sobre la nostra Llotja de Mar. Però no en sortiran”, ha sentenciat Serra, que ha afegit “hi haurà 9.000 policies, uns 530 per ministre. La unitat popular del 3O va obrir un estat d’excepció contra el nostre dret a l’autodeterminació. Davant d’això l’Esquerra Independentista es vol adreçar a tots els Països Catalans per reivindicar aquest dret legítim”.

Carta d'Anna Gabriel

Amb els judicis del presos polítics com a horitzó molt proper, els advocats Benet Salellas i Carles López han parlat dels drets humans i han considerat que aquests han estat vulnerats “per la repressió de l’estat espanyol”. López ha sentenciat: “Les expectatives de resultats dels judicis són baixes, i per això la sentència de veritat l’haurem de fer des del carrer. Hem d’intentar que aquest procés sigui l’Stalingrad de l’Estat Espanyol”.



Un dels moments més emotius de la nit l’han portat David Fernández i la periodista Natza Farré, que han llegit conjuntament una carta de l’exiliada i exdiputada Anna Gabriel: “Quin estat del que marxem per necessitat, per justícia (...) Alcem-nos, que vol dir viure”. Altres exiliats com Adrià Carrasco i Valtonyc i l'activista del CDR Tamara Carrasco, confinada a Viladecans per ordre judicial, també han estat presents en l’acte amb vídeos on animaven l’independentisme a mobilitzar-se i a omplir els carrers el divendres 21.



La politització de la justícia espanyola i la desconfiança en què aquesta garanteixi un judici just per als presos polítics ha estat recorrent en els discursos de tots els qui han parlat. Albert Botran, de la CUP i de Poble Lliure, ha resumit: “la judicatura creu que l’article de la unitat d’Espanya és la base del dret, perquè la unitat de l’estat és la clau de volta que fa que s’aguanti el règim del 78”. Ha acabat amb un crit de “visca la terra!” que ha estat respost amb un uníson “liure!”.



La Taula de l’Esquerra Independentista està formada per Alerta Solidària, Arran, Cos, CUP, Endavant Osan i SEPC, i les organitzacions que s’han adherit a la campanya són: Constituents per la Ruptura, Crida Constituent, La Forja, Lluita Internacionalista, Pirates i Poble Lliure.