L'Esquerra Independentista inicia una "marató" per visibilitzar la repressió

L'Esquerra Independentista ha presentat La Marató Antirepressiva, un projecte per "visibilitzar la repressió i estendre la lluita pel territori". Les portaveus del moviment Eva Pous i Marina Gispert han avançat que la iniciativa, en el marc dels 20 anys d'Alerta Solidària, "donarà veu a tots els casos de repressió amb un recorregut pels països catalans amb actes, concerts i xerrades amb grups de suport".

La marató "donarà veu" a tots els casos de repressió amb un recorregut pel territori

"No volem que les encausades hagin de fer front als costos econòmics, polítics i personals que suposa la repressió", han afirmat. Pel que fa la infiltració d'un agent de la Policia Nacional a moviments com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), han dit que els "mitjans de seguretat" han funcionat i "evitaran que es repeteixi".

L' Esquerra Independentista ha defensat el projecte davant "les nombroses multes del moviment per l'habitatge o l'assenyalament del moviment sindical". "L'Estat i els diferents governs autonòmics són els responsables, perquè no estan disposats a cedir ni un mil·límetre del poder que acumulen, un poder que utilitzen per reprimir-nos", han conclòs les portaveus.



La Marató Antirepressiva finalitzarà el dia 12 de novembre amb un acte de cloenda.