Arriba a l'Estat espanyol el primer gran encàrrec internacional de material de protecció sanitària 

Una primera comanda amb prop d'1,2 milions de mascaretes ha arribat aquesta matinada a l'aeroport de Barajas i seran distribuïdes entre personal sanitari, treballadors del transport i policies. La compra, centralitzada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, contempla 725.000 mascaretes de protecció FFP2 que es destinaran als treballadors del sector públic en l'àmbit del transport amb competència estatal, entitats i empreses del grup Mitma, com Adif, Renfe o Aena; així com Correus. A més, 75.000 unitats seran per al Ministeri d'Interior, que les distribuirà entre les forces i cossos de seguretat. Per últim, 375.000 mascaretes quirúrgiques es repartiran als centres sanitaris.

El Ministeri de Transports ha indicat en un comunicat que l'avenç exponencial de la Covid-19 arreu del món "ha incrementat a nivell global la demanda de material de protecció" per a l'abordatge del virus i això "ha desbordat la capacitat de producció de les fàbriques destinades a aquest tipus d'equipaments, generar una situació d'escassetat d'aquesta classe de material".

Un primer ✈️ con 1.200.000 mascarillas adquiridas por el @mitmagob aterrizó esta noche en Barajas.



Proteger a sanitarios, transportistas y cuerpos de seguridad del Estado es nuestro deber en la lucha contra #COVID19. #EsteVirusLoParamosUnidos. pic.twitter.com/nDBzGMSXgP — José Luis Ábalos (@abalosmeco) March 28, 2020

Ha defensat que el 20 de març es va aprovar una ordre per tal d'establir un procediment àgil i eficaç a nivell centralitzat, dins del marc jurídic aplicable durant la vigència de l'estat d'alarma, per adquirir el material de manera immediata i atendre les necessitats de protecció.

El Govern espanyol ha tancat amb la Xina la compra de materials per actuar davant l'emergència del coronavirus por valor de 432 milions d'euros. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar aquesta setmana que l'Executiu espera "un primer lliurament de materials important" a finals d'aquesta setmana. "El subministrament es rebrà de forma esglaonada, setmanalment", apuntava.

En concret, l'Executiu espanyol ha tancat la compra amb tres proveïdors diferents de "més de 550 milions de mascaretes", quirúrgiques i de protecció respiratòria. Aquests subministres, ja pagat, s'ha acordat per a un període de 8 setmanes. També s'espera l'arribada de 5,5 milions de test de diagnòstic durante els mesos de març i abril, i de 950 equips de respiració assistida entre els mesos d'abril a juny. Finalment, el ministre va anunciar la compra d'11 milions de guants. D'altra banda, el Govern de Pedro Sánchez ha rebut dures crítiques després d'admentre que va comprar més de 50.000 test ràpids defectuosos a una empresa de Xina, que segons el Govern xinès no estava homologada per l'exportació.