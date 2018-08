L'estratègia de Cs "per la convivència" a Catalunya es gira en contra seva

El discurs de Ciutadans a Catalunya sempre ha estat molt clar respecte els sectors independentistes, defensant les línies més dures d’actuació i intervenció. Tot i això, des de fa unes setmanes, han donat una passa més enllà i el partit taronja està promovent una campanya per retirar els llaços grocs dels carrers. Aquest dimecres, Ciutadans va convocar una manifestació amb els líders de la formació, Albert Rivera i Inés Arrimadas. Però també s'hi ha sumat els que s'han autodenominat com a "brigades de neteja" que, convocats per la Plataforma Alta Tabàrnia, van sortir de matinada a retirar aquests símbols pels presos polítics i van ser identificats per Mossos d'Esquadra.



La concentració d'aquest dimecres s'ha convertit més en una paradoxa que en la reivindicació que pretenia: intentant ser una mostra de rebuig a una agressió, l'acte va començar amb un atac a un periodista de Telemadrid al ser confós per un càmera de TV3. Això ha estat fruit, com indica Berta Barbet Porta, politòloga i editora de Politikon, d'un comportament que està donant ales a l'enfrontament. Una estratègia a la qual ja han afirmat que no renuciaran.

"Hi havia una consigna de buscar els periodistes de TV3"

La condemna a l'agressió també la van difondre Arrimadas i Rivera. A més, la líder de Ciutadans a Catalunya es va posar en contacte amb Telemadrid, el mitjà al que pertany el periodista. Aquest mateix dijous, va repetir la condemna a l'agressió quan ha estat preguntada per ella durant una roda de premsa. Però, malgrat mostrar aquest rebuig, la número dos del partit taronja ha desviat la resposta al·legant que cal parlar "de tot el que va passar ahir" i que "centenars de persones a favor de Lidia condemnant la violència i reclamant la convivència".



No obstant això, no ha estat aquesta la versió del transcurs de la concentració per a tots. Mayka Navarro, periodista de La Vanguardia, va explicar en Telecinco que "l'ambient era molt tibant" i que els periodistes de TV3 van haver de treballar sense identificar-se perquè "hi havia una espècie de consigna de buscar als companys" d'aquesta televisió i "a aquells que asseguren que expliquen les coses com a alguns no els agrada que s'expliquin”.



La protesta només va durar entorn d'uns trenta minuts i Arrimadas i Rivera van donar les declaracions allunyats dels assistents. Els dies posteriors, Ciutadans no ha contestat a les preguntes de diversos periodistes, entre ells aquest mitjà, sobre més informació del per què identifiquen a l'agressor com un "infiltrat d'un grup radical" ni sobre les amenaces que denuncien haver rebut. Tampoc han anunciat que vagin a interposar cap denúncia a l'agressor, malgrat ser assistent en la seva pròpia concentració, del motiu ideològic i d'haver-ho fet en el cas de l'agredida per retirar llaços grocs.



Aquí, tornant amb l'anàlisi de Barbet, en aquest cas sobre la responsabilitat del partit taronja, incideix que "els responsables de l'agressió són els que la fa" i que “és perillós culpar a la gent per accions que no fa". Posant el símil que seria el mateix que culpar a l'ANC i Omnium que es destrossés el cotxe de la guàrdia civil. Encara que sí apunta que sense responsabilitat directa, "la crispació de les elits es trasllada a les masses i s'està jugant amb foc. Potser no hi ha responsabilitat de l'acció, però sí es té la responsabilitat de no lluitar contra aquestes dinàmiques".



Tot i la tesió, Arrimadas ja ha dit que no tornaran enrere en la seva campanya. Aquest dijous, la líder catalana ha anat al Defensor del Poble a portar un escrit d'empara amb el qual denuncien que Torra deixa "indefensos a milions de catalans que veiem com el nostres drets i llibertats estan sent vulnerats per la Generalitat". Aquí, la líder del partit a Catalunya s'ha mogut de la postura que mantenien abans de la manifestació: "no ens quedarem a casa callats, no baixarem el cap", ha aclarit.

Campanya de Twitter: "Rivera quítame este"

Tot i que els fets es van produir dimecres, aquest dijous ha seguit estant present la campanya de retirada de llaços i l'agressió tant en els mitjans de comunicació com a les xarxes socials. I, des d'aquest dijous a la tarda, s'ha fet Trending Topic el hashtag #Riveraquítameeste. La resposta a la retirada de llaços l'ha iniciat la periodista Cristina Fallaràs.