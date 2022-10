L'etern retard de l'ampliació de la L1 del metro exaspera els veïns de Badalona

L'última estació de metro que es va inaugurar a Badalona va ser la de Pompeu Fabra, de l'L2, el juliol del 2010. S'havia de convertir en el gran intercanviador de la ciutat, no només per enllaçar amb la xarxa urbana d'autobús, sinó també per connectar la resta de barris de Badalona. Això només passarà quan es completi l'ampliació de l'L1 del metro, que actualment arriba a l'estació de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, i que ha d'arribar fins l'estació de Rodalies de Badalona. El Govern preveu començar les obres l’any 2025 i posar en marxa les dues primeres estacions -d’un total de cinc- el 2028. Un nou retard de tres anys, quan ja en portava deu acumulats.



Era un compromís de la Generalitat, inclòs al Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011-2020. El 15 de juny del 2010, el secretari de Mobilitat de la Generalitat del moment, Manel Nadal, presentava l'avantprojecte del perllongament de l'L1, un tram d'1,5 km. Les obres havien de començar l'any 2012.

"Estem farts i cansats que no se'ns tingui en compte", lamenta el president de la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), Julio Molina. Denuncia el "menyspreu" de la Generalitat cap a la banda del Besòs pel que fa a les inversions, en comparació amb el Llobregat. "Sempre ens toca patir als mateixos, no podem cedir més", afegeix.



La FAVB compta amb el suport de la federació veïnal de Santa Coloma i la de Barcelona, la nova coordinadora del Baix Besòs i la CONFAVC. El projecte, que acumula deu anys de retard -i que, si es compleixen els nous terminis, n'acabarà acumulant tretze-, ha de servir per enllaçar Santa Coloma amb Badalona a través de barris que, actualment, només disposen d'autobusos urbans. "Ens sentim com els veïns pobres de Catalunya", assegura Tomás Fernández, president de la FAVGRAM, "ja fa anys que donàvem per fet que el projecte s'executaria".

L’any 2017, l'aleshores Conseller de Territori, Josep Rull, tornava a comprometre's amb Badalona anunciant que el 2025 estaria completat el perllongament de l'L1 amb les cinc estacions previstes. La Generalitat es va comprometre a executar en una primera fase les estacions de Montigalà i la de Lloreda-Sant Crist. D’aquestes, de moment, només se n'ha fet la redacció del projecte. "Amb aquesta manera de fer, més que apropar les persones a la política, el que fan és allunyar-les", diu Julio Molina de la FAVB, "no cedirem; és un problema de la ciutat i de la comarca".

"Estan fent política de vehicle privat", afirma Jordi Giró, president de la Confavc. I apel·la directament al president de la Generalitat, Pere Aragonès: "president, arremangui's, no pot ser que deixem les coses abandonades". Les entitats veïnals han mostrat unió per reclamar el que ha de beneficiar milers de ciutadans de l'àrea metropolitana de Badalona. I no descarten engegar mobilitzacions per fer pressió a l'administració catalana.

I, a Can Ruti, quan?

Les associacions veïnals denuncien el retard del compromís del Govern amb l'L1 però van un pas més enllà: reivindiquen l'arribada del metro a l'Hospital Germans Trias i Pujol. "És un problema social important, hem de portar el meto a Can Ruti", reclama Molina.



L'arribada del metro a Can Ruti va caure del PDI l'any 2011. La previsió era perllongar l'L2 des de Pompeu Fabra, al centre de Badalona, passant pels barris de Casagemes, Canyadó i Morera. Des d'allà, s'havia planejat construir una segona línia, l'L13. Seria un metro lleuger que unís el barri de Morera amb l'hospital de Can Ruti. Però mai més se’n va saber res.

El problema de mobilitat a l’entorn del Germans Trias s’agreuja amb el pas dels anys. L'aparcament és gratuït però el 80% s'ocupa amb els propis treballadors. "Fa molt temps que reclamem que el metro arribi a Can Ruti, és una necessitat del territori", reivindica Tomás Fernández."La comunicació entre Santa Coloma i Can Ruti seguirà sent nefasta, amb autobús triguem 50 minuts", afegeix el president de la FAVGRAM, la federació d'associacions veïnals de Santa Coloma.

Suport institucional, una altra vegada

L'Ajuntament de Badalona s’ha queixat públicament en reiterades ocasions de la manca d’inversions a la ciutat per part de la Generalitat. Pel que fa a les infraestructures, no només esperen el perllongament de l'L1, també segueixen pendents de la transformació de la C31 en una via urbana perquè deixi de ser una barrera que divideix la ciutat en dos.



Després de la darrera queixa de les federacions veïnals pel retard de l'ampliació del metro, tots els grups municipals s'han unit al darrer ple per llegir una declaració institucional: "reclamem que es mobilitzin tots els recursos tècnics i econòmics que facin possible el compliment dels terminis acordats en referència a l'ampliació de la línia 1 de metro", llegia la regidora de mobilitat, Anna Maria Lara, a petició dels veïns. "Sol·licitem al Govern de la Generalitat que valori la possibilitat d'una bifurcació de l'L1 del metro que permeti l'arribada del metro a l'Hospital Germans Tries i Pujol i a l'entorn sanitari i d'investigació biomèdica de Can Ruti", reclama la declaració unitària.

Però no és la primera declaració institucional que l'Ajuntament fa en aquest sentit. També ho van fer a l'octubre del 2020, amb Xavier Garcia Albiol com alcalde. "La ciutat de Badalona ve reclamant des de fa anys dues grans inversions: d'una banda, la transformació definitiva de la C-31 i, d'una altra, la millora de la xarxa pública de metro a la ciutat i, en especial, la seva arribada a Can Ruti", deia el text de fa dos anys.



L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha adreçat, de nou, al govern de la Generalitat per demanar explicacions sobre el nou retard de l'L1 i espera reunir-se amb algun dels seus representants. "Ja toca que les inversions en infraestructures vinguin cap aquí", reclama Guijarro. "Que hi hagi unitat d'acció, ajuda", afegeix l'alcalde.