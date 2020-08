L'evolució creixent del virus preocupa a menys d'un mes de l'inici del curs escolar

L'evolució creixent del virus preocupa les autoritats quan falten tres setmanes per la reobertura dels centres escolars. Després d'unes setmanes de tendència a la baixa, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va confirmar que s'ha tornat a la situació de fa 15 dies. El risc de rebrot està estable, però ha pujat respecte la setmana passada -se situa ara en 158,43, per sobre del valor de 153,55 dels set dies anteriors- i també ho ha fet la velocitat de propagació, ara en 1,06 mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de l'1. Argimon ha fet una crida a reduir les interaccions socials per tal de poder doblegar la corba. De la mateixa manera, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha defensat que "cal fer un esforç per obrir" els centres educatius i intentar "minimitzar el risc" de contagi. "No podem tenir els nostres nens sense estudiar", ha dit.

Primer dia del cribratge massiu als barris de la Torra i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat

Per tal de detectar els casos assimptomàtics i tallar les cadenes de contagi, Salut ha multiplicat en els últimes dies els cribratges massius amb proves PCR. És el cas dels barris de la Torrassa i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat, on es van detectar els primers rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest divendres, les proves han començat amb llargues cues a l'entorn del Centre Municipal Torre Barrina, on es faran els tests PCR fins el pròxim 27 d'agost. Les persones que hi han anat expliquen a l'ACN que s'han acostat a fer-se les proves per quedar-se "tranquils" i "protegir la gent el seu entorn". Tot i que la crida era preferentment a residents de 18 a 40 anys, gent de més edat també se les ha pogut fer. També s'estan fent cribratges a Albesa (Noguera), Reus (Baix Camp), i tres municipis del Vallès Oriental: Granollers, Canovelles i les Franqueses.

Pel que fa a les dades diàries, Catalunya ha registrat 942 casos nous de coronavirus confirmats per PCR en les últimes hores i el total s'eleva a 96.571. Segons les dades de Salut, 12.922 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagi reportat una defunció en les últimes hores. Hi ha 666 pacients ingressats, 5 menys que en el balanç anterior; 121 a l'UCI, 4 menys.

Més de 500 contactes aïllats a la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell és un dels municipis més afectats pel virus en aquests moments. Amb un risc de rebrot de 727 i una taxa de reproducció de la malaltia als set dies de 3,88, actualment hi ha 44 casos confirmats de Covid-19 i 549 contactes estrets en aïllament. Són 115 més respecte a les darreres 24 hores. L'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha indicat que aquest dijous s'han dut a terme 112 proves a persones vinculades al sector de la restauració, punt d'origen dels principals focus.



Fàbrega, a través de les xarxes socials, ha reiterat que la xifra mitjana de contactes per cada positiu de coronavirus és massa elevada, ja que es situa en dotze. Així, ha demanat reduir-la a un màxim de quatre al dia, seguint les directrius que es donaven durant els mesos d'abril i maig passat. També ha explicat que la policia local continua fent controls als establiments per constatar que es segueixen les mesures de seguretat i alhora comprova que no es produeixi cap 'botellón'. Davant la situació sanitària actual, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha decidit suspendre la Festa Major i els actes previs que havien de començar aquest dilluns. Tampoc es faran altres actes programats durant els pròxims dies, i el mercat setmanal no es tornarà a instal·lar fins que reverteixin les dades de risc de rebrot i la taxa de reproducció del virus.