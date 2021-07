L'intercanvi de carteres socialistes en la remodelació del Govern espanyol ha arribat aquest dilluns als polítics catalans. La fins ara alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, li ha agafat el relleu a Jose Luís Ábalos convertint-se en la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Durant l'acte de traspàs de carteres, Sánchez ha defensat "el diàleg, la cooperació i la cogovernança d'un model federal" com el millor que s'ajusta a la realitat "diversa" de l'Estat. D'altra banda, el fins ara ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha traspassat la cartera a Isabel Rodríguez. Durant l'acte, Iceta ha assegurat que sent molt deixar aquest ministeri. "Ho dic així de clar. Hi hem posat molta il·lusió i hores", ha afegit. El primer secretari del PSC, però, es manté al Govern espanyol, ara com a ministre de Cultura i Esports.

La nova ministra de Transports ha declarat que el fet de ser dona imprimirà caràcter i determinarà una visió de gènere al Ministeri. Ha conclòs el seu discurs definint-se com a "socialista, ecologista i catalana". Per la seva banda, Ábalos ha dit que admira la feina que ha fet Sánchez des de l'alcaldia de Gavà i la "valentia" dels alcaldes del PSC a Catalunya.

Sánchez ha afirmat que espera estar com a mínim "fins a la meitat de l'altura" d'Ábalos com a ministra i ha posat en valor que com a alcaldessa de Gavà ha estat una persona pròxima, una perspectiva que ha qualificat de "molt important". Segons la nova titular, el Ministeri de Transports és "punta de llança" de la recuperació econòmica i de transformació a partir dels fons europeus. I també ha posat en valor el seu compromís amb el dret de l'habitatge.

Per la seva part, Iceta ha desitjat a la seva successora que gaudeixi del càrrec tal com diu que ell ho ha fet. A més, ha afirmat que dels sis mesos al capdavant del Ministeri, potser el que ha tingut més rellevància ha estat solucionar un "problema enquistat" com els interins. I és que fins ara les competències en Funció Pública estaven integrades al Ministeri de Política Territorial. Del seu breu pas pel Ministeri, Iceta ha fet un balanç "raonablement bo".



Durant el seu primer discurs com a ministre de Cultura i Esports, ha reivindicat la cultura davant l'odi i l'homofòbia recordant el jove gallec Samuel Luiz assassinat "brutalment" per la seva condició sexual. En el seu primer discurs com a ministre d'aquest àmbit, Iceta ha ironitzat que no ha dedicat una part important de la seva vida a practicar esport però ha subratllat que això no vol dir que no tingui admiració pels esportistes. Després de rebre la cartera del Ministeri de mans de José Manuel Rodríguez Uribes, el dirigent del PSC també ha posat en valor el "caràcter plurilingüe" d'Espanya dient 'bon dia' en totes les llengües cooficials assegurant que practica el "federalisme cultural".