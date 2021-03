L'excomissari Villarejo aconsegueix la llibertat provisional fins que se'l jutgi, en nou mesos

L'excomissari José Manuel Villarejo recupera la llibertat gràcies a l'acte que el jutge Manuel García Castelló ha dictat aquest dimecres, al qual ha tingut accés Público, i en el qual es decreta la seva posada en llibertat provisional fins a la celebració de la vista oral per tres peces de la causa Tàndem de les 31 en les quals està dividida. El judici serà el pròxim 3 de desembre. Villarejo es trobava en presó provisional des del 5 de desembre de 2017.



El seu advocat Antonio José García Cabrera va sol·licitar al jutge que instrueix la causa Tàndem la llibertat provisional per al seu defensat després que el tribunal que enjudiciarà tres de les peces de forma acumulada al desembre acordés la seva posada en llibertat per aquestes.

En suspendre la presó provisional després de gairebé tres anys i mig empresonat, el magistrat li ha imposat no obstant això les mesures cautelars que demanava per a ell el fiscal: compareixença diària en el jutjat, prohibició de sortida de territori nacional i retirada de passaport.



El magistrat ha adoptat aquesta decisió en un acte poc després que el demanés la Fiscalia davant la impossibilitat de poder jutjar-li abans del novembre, quan compleix el límit màxim de 4 anys des que es va decretar la seva presó preventiva el 3 de novembre de 2017 després de la seva detenció en l'Operació Tàndem.



La Fiscalia, i també la defensa de Villarejo, demanaven la seva posada en llibertat provisional després que la secció quarta de la Sala penal confirmés ahir, en desestimar un recurs del Ministeri Públic, la seva posada en llibertat per les tres peces del cas Tàndem per les quals serà jutjat en primer lloc el pròxim 13 de desembre.



(Hi haurà ampliació)