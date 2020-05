L'excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, es dona de baixa del partit

L'excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha fet efectiva la seva baixa del partit després d'una llarga etapa de discrepàncies amb la direcció de la seva antiga formació política. Pascal va enviar el passat 27 d'abril una carta a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i al coordinador general del Partit Demòcrata, David Bonvehí, on els comunicava la seva decisió de deixar el partit. Pascal, que està "molt agraïda per tot aquest temps", ja havia abandonat l'escó de senadora de JxCAT per discrepàncies.



L'excoordinadora del PDeCAT forma part de l'entorn de grup de Poblet, d'on sorgeix la iniciativa pe la creació del nou partit polític Partit Nacionalista de Catalunya. El PNC pretén recuperar les bases ideològiques de l'antiga Convergència i propugna un ideari que des del sobiranisme pugui plantejar una opció de pacte i entesa amb l'Estat espanyol.

Pascal va liderar la Joventut Nacionalista de Catalunya i més tard va ser portaveu de Convergència. Posteriorment, va ser una de les dirigents que va pilotar la reconversió de CDC cap al Partit Demòcrata, del que va ser coordinadora general juntament amb Bonvehí. La seva marxa del partit ha estat precedida de diverses polèmiques i discrepàncies amb la direcció del partit i la pèrdua de confiança per part de destacades personalitats de l'espai polític que conforma el PDeCat, JxCat i la Crida, com l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La ruptura es va materialitzar amb la seva sortida com a coordinadora nacional del PDeCAT, càrrec en què va ser substituida per David Bonvehí. Míriam Nogueras va entrar en la direcció del partit com a número dos. Pascal va passar a ser militant de base i posteriorment va renunciar a l'acta com a senadora per acabar donant-se de baixa definitivament el 27 d'abril. Tot i que Pascal desvincula la decisió de la creació del nou Partit Nacionalista de Catalunya, la seva participació en la trobada de Poblet juntament a altres exdirigents del PDeCAT com Carles Campuzano, indiquen que podria participar d'aquest nou projecte polític que té la intenció de presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament.