Un ampli dispositiu de policia espanyola i Mossos d'Esquadra s'ha desplegat a tots els accessos a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, a Via Laietana, a carrers adjacents i a les immediacions del parc de la Ciutadella des d'abans de l'nici de la manifestació convocada aquest dissabte per diferents organitzacions per protestar contra la repressió i exigir la llibertat dels presos polítics.



La marxa ha començat cap a les 18.00 hores i ha avançat lentament per Ronda de Sant Pere, amb una pancarta amb el lema "Ja n'hi ha prou de repressió. Llibertat preses polítiques. Brimo dissolució. Buch dimissió".



A banda dels crits coneguts contra la repressió i de les escridassades als agents de la policia, un dels crits més freqüents ha estat "Presos al carrer, amnistia i llibertat".

Només començar, l'actuació de la Policia Nacional ja ha donat lloc a alguns incidents. Alguns agents han utilitzat les seves porres. Un periodista ha patit una agressió, així com algunes persones assegudes al terra, convocades per l'organització En Peu de Pau, entre les que hi eren els diputats d'ERC al Parlament Ferran Civit i José Rodríguez.



Membres d'aquesta i altres organitzacions pacifistes han enllaçat els seus braços davant el cordó policial format entre la plaça Urquinaona i l'inici de la Via Laietana.



Aquest carrer ha quedat totalment tallat fins a la plaça de la catedral, amb una presència imponent de furgonetes policials situades davant la Prefectura de la Policia Nacional.

A la manifestació han participat, entre altres, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, les dirigents de la CUP Eulàlia Reguant, Isabel Vallet, Mireia Vehí i el seu portaveu al Parlament, Carles Riera.



En entre els manifestants també s'hi trobaven representants del sindicat CGT, del col·lectiu Arrán, d'Esquerra Anticapitalista i d'altres organitzacions.



El portaveu parlamentari d'ERC Gabriel Rufian també ha fet acte de presència, tot i que ha estat increpat per una part dels assistents.

Al Passseig Lluís Companys, poc després de les 19 hores, els CDR han donat la manifestació per desconvocada, però milers de persones han mantingut la concentració a l'espai entre l'Arc de Triomf i la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



Les organitzacions convocants han emplaçat els participants a assistir aquest diumenge a un acte a Sabadell de suport als membres del CDR empresonats.



A la plaça Urquinaona però, grups importants de joves s'han mantingut concentrats a l'inici de Via Laietana cridant "som gent de pau".

A diferència de les protestes que han tingut lloc al vespre de dies anteriors, el perfil d'edat dels manifestants era més variat. Molta gent jove, però també hi havia persones més grans.



A altres ciutats catalanes com Manresa, Mataró, Girona o Reus també s'han produït concentracions de protesta contra la repressió.