L'exlíder d'EUiA Joan Josep Nuet també s'incorpora al Govern

El Govern en solitari d'ERC segueix ampliant la seva nòmina d'alts càrrecs amb persones amb una trajectòria en d'altres partits. Si als consellers Joaquim Nadal, Gemma Ubasart i Carles Campuzano -amb passat al PSC, Podem i CDC, respectivament- s'hi van unir fa 10 dies dues persones de l'òrbita de la CUP, com l'exdiputada Mireia Boya i l'antic alcalde de Sabadell Maties Serracant, aquest dimarts s'ha confirmat la incorporació de Joan Josep Nuet. Qui durant anys va liderar Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) serà el nou director de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat.

El cas de Nuet, però, té alguns matisos, ja que entre 2019 i 2021 va ser diputat d'ERC al Congrés. La decisió de concórrer als comicis estatals amb els republicans va suposar aquell 2019 la seva expulsió com a membre del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem i que ell abandonés la direcció i la militància a EUiA.

Anem a pams. Regidor a Montcada i Reixac entre 1991 i 2003, el 1998 va participar a la fundació d'EUiA. En el seu cas, provenia de l'històric Partit dels Comunistes de Catalunya. Després de deixar la política municipal va encadenar càrrecs institucionals a Catalunya i a les Corts espanyoles i càrrecs orgànics. En concret, va ser senador entre desembre del 2006 i febrer del 2011 i diputat al Congrés del 2011 al 2015. Eren anys que EUiA concorria a les eleccions en coalició amb la desapareguda Iniciativa per Catalunya.

Ja a l'etapa dels Comuns, passaria a ser diputat al Parlament, primer en el grup de Catalunya Sí Que es Pot i després dins de Catalunya en Comú Podem. Els darrers mesos dins de la confluència d'esquerres van ser convulsos i el 2018 Nuet va impulsar el corrent intern Sobiranistes, juntament amb Elisenda Alamany, ara regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona. Sobiranistes denunciava que els comuns s'havien allunyat dels seus valors fundacionals, però mesos després ambdós sortirien de la formació.

Nuet va liderar EUiA del 2012 al 2019

En el cas de Nuet, la seva decisió d'anar a les llistes al Congrés d'ERC va comportar-ne l'expulsió del grup parlamentari dels Comuns. També deixaria la militància a EUiA, formació de la qual va ser secretari general entre 2012 i 2019.

L'abril de l'any passat, el Tribunal Suprem va condemnar-lo a vuit mesos d'inhabilitació per la seva participació com a membre de la mesa del Parlament en la tramitació el 2007 de les anomenades lleis de desconnexió. Això el forçaria a deixar l'escó al Congrés i a tornar a la docència el curs passat, una tasca que abandonarà per retornar a la política institucional