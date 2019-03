El Govern del PP de Mariano Rajoy insisteix a fugir de l'autocrítica, fins i tot davant el Tribunal Suprem: l'actuació policial contra el referèndum sobiranista de l'1 d'octubre de 2017 va ser proporcionada: "L'ús de la força va ser el mínim imprescindible", ha assegurat aquest dilluns l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, número dos d'Interior quan es van produir les violentes càrregues contra manifestants durant l'1-O.



En aquesta espiral de no assumpció de responsabilitat, l'exnúmero dos d'Interior ha negat fins i tot que hi hagués càrregues policials -"El que coneixem com una càrrega policial no", deia, en referència a la seva denominació tècnica-. "Això no es va produir en cap moment", "sí que va haver-hi ús de la força", deia.

Nieto reconeix que va planificar el desplaçament de 6.000 agents a Catalunya: "Vaig comptar amb el suport del meu ministre"

En la desena sessió del judici al procés català, davant la Sala penal del Tribunal Suprem, Nieto ha carregat en diverses ocasions contra els Mossos d'Esquadra, i ha reconegut que ell va ser qui va dissenyar el desplaçament de prop de 6.000 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya abans del referèndum, si bé ha incidit que va comptar amb el suport de Zoido: "Vaig comptar amb el suport del meu ministre i d'altres ministeris".



No obstant això, en la seva compareixença com a testimoni, la setmana passada, l'exministre Zoido va fer el possible per desvincular-se de totes les actuacions policials a Catalunya, va negar haver donat ordres a l'operatiu de l'1-O i va descarregar tota responsabilitat en els "operatius" que van donar aquestes ordres.



Així, i davant preguntes del fiscal Javier Zaragoza, Nieto ha assegurat també que no va haver-hi "cap ordre política" de retirada al migdia, i que les imatges de la virulència de les càrregues tampoc van motivar aquesta retirada, que no han sabut explicar ni l'expresident del govern espanyol, ni l'exvicepresidenta ni l'extitular d'Interior . "Es van fer les actuacions que estaven previstes, les que es va poder", deia, afirmant fins i tot que es van enfrontar al "pitjor dels escenaris" que podien contemplar, per la passivitat dels Mossos i l'actitud de resistència dels concentrats que, al seu entendre, no pot titllar-se de "pacífica". Si l'ordre hagués estat "compleixin en qualsevol cas amb l'objectiu", l'ús de la força hauria estat "major", ha dit



(Hi haurà ampliació)