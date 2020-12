L'expresident uruguaià Pepe Mújica també es reuneix amb Junqueras i Romeva com a mostra de "solidaritat"

L'expresident de l'Uruguai Pepe Mújica s'ha reunit telemàticament amb l'exvicepresident de la Generalitat i president d'ERC Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva, empresonats a Lledoners. Segons ha informat ERC, Mújica els ha traslladat "tota la solidaritat": "Sóc amic de tots aquells que estan a la presó per raons polítiques". Junqueras li ha agraït "aquesta mostra de solidaritat" i ha expressat "simpatia" per "la justícia i la llibertat a l'Amèrica Llatina i a tot el món". "La nostra lluita també es troba dins de la lluita democràtica de molts d'aquests pobles", ha assegurat el president d'ERC. Romeva ha manifestat a l'expresident i exsenador uruguaià la seva voluntat de trobar-s'hi aviat.

Durant la conversa, Mújica ha assenyalat que en moments i conflictes durs "no hi ha cap més sortida que la sortida política" i que això implica "sempre negociar". També ha traslladat als líders republicans, la seva "humil" voluntat "per ajudar en una mesa de diàleg". Així mateix, ha recordat que ell mateix ha viscut les festes de Nadal sol: "Conec el que és això, per això me'n recordo de tots els presos polítics".

Adams, una lluita compartida amb el poble irlandès

L'exlíder del Sinn Féin nord-irlandès Gerry Adams ja va traslladar aquest dimecres a Oriol Junqueras i Raül Romeva "tot el suport" en una altra reunió telemàtica. "Els vincles entre la lluita del poble català i irlandès remunten a molt enrere", ha dit Adams en una connexió amb Lledoners en la qual també ha participat el president del comitè nacional del Sinn Féin, Declan Kearney.

Durant la conversa amb el líder d'ERC i l'exconseller, l'exlíder del Sinn Féin ha dit que la presó "no és un lloc agradable" on estar al Nadal, però ha subratllat a Junqueras i Romeva que quan mirin "enrere" veuran "aquests dies gairebé com una part necessària de la lluita" per aconseguir la "llibertat del poble català". Durant la trobada, Junqueras ha agraït a Adams el suport, el qual ha qualificat de "molt important" per a "la lluita comuna pels drets humans i la democràcia". Al seu torn, Romeva ha confiat poder trobar-se aviat per "compartir la lluita comuna per la democràcia i l'autodeterminació".