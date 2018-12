Arriba l'extrema dreta: aquestes són les mesures de Vox per a Espanya

La formació d'ultradreta ha irromput amb força al mapa polític andalús aconseguint 395.978 vots (un 10,97% del total de votants) i 12 diputats. La suma de les dretes (PP, Ciutadans i Vox) poden desbancar al PSOE del govern andalús per primera vegada en quaranta anys. Però, quines són les propostes de Vox? Fins a quin punt Ciutadans i el Partit Popular estan disposats a transigir amb elles?

1. Deportació de migrants legals i il·legals

Vox defensa la deportació de migrants il·legals (en tots els casos), com a legals (si aquests cometen algun delicte). Així mateix, plantegen que aquells que realitzin "activitats contra la sobirania, seguretat o la independència nacional" també puguin perdre la nacionalitat adquirida.



La formació d'Abascal proposa "quotes d'origen" per prioritzar les "nacionalitats que comparteixen idioma i importants" i mantinguin "llaços d'amistat i cultura amb Espanya". A més, condicionen la migració "atenent les necessitats de l'economia espanyola i a la capacitat d'integració de l'immigrant".

2. Murs "infranquejables" a Ceuta i Melilla

Dins de l'epígraf "defensa, seguretat i fronteres", el partit d'ultradreta advoca pel "tancament de mesquites fonamentalistes" i l'"expulsió dels imants que propaguin l'integrisme, el menyspreu a la dona, o la jihad".



Vox vol "aixecar un mur infranquejable a Ceuta i Melilla" i "incrementar i racionalitzar el pressupost de Defensa" i exigeix "la publicació de dades sobre nacionalitat i origen en estadístiques de delictes".

3. Suspensió d'autonomies i il·legalització de partits

El primer punt del programa de Vox és la "suspensió de l'autonomia catalana fins a la derrota sense pal·liatius del colpisme" i la "depuració de responsabilitats civils i penals". A més, demana il·legalitzar "els partits, associacions o ONG que persegueixin la destrucció de la unitat territorial de la Nació i de la seva sobirania".



En suprimir l'Estat autonòmic, Vox també proposa la supressió de les "televisions regionals, els defensors del poble, els consells consultius o les agències meteorològiques". També vol reduir un 50% els alcaldes i els regidors.

4. Defensa de les "gestes nacionals"

"Un sol govern i un sol parlament per a tota Espanya", subratlla el partit d'Abascal, que proposa un "pla integral per al coneixement, difusió i protecció de la identitat nacional i de l'aportació d'Espanya a la civilització i a la història universal, amb especial atenció a les gestes dels nostres herois nacionals".



Vox vol "dotar de la màxima protecció jurídica als símbols de la nació, especialment la bandera, l'himne i la corona". A més, aposta per l'"agreujament de les penes per les ofenses i ultratges a Espanya i els seus símbols o emblemes".

5. Vox, en contra de la "ideologia de gènere"

El partit d'extrema dreta demana també la "derogació de la llei de violència de gènere" i de "tota norma que discrimini a un sexe d'un altre" i la "supressió d'organismes feministes radicals subvencionats" amb la seva corresponent "persecució efectiva de denúncies falses".



El que aquest partit planteja és "una llei de violència intrafamiliar que protegeixi per igual a ancians, homes, dones i nens" i una altra "llei a favor de la custòdia compartida".



Vox no contempla que l'avortament sigui un dret de les dones i es mostra en contra de l'actual llei, que també proposa derogar. Aposta per la "defensa de la vida des de la concepció fins a la mort natural".

6. Derogar la llei de Memòria Històrica: els dos bàndols van lluitar per Espanya

La formació proposa la "derogació immediata de la Llei de Memòria Històrica" i subratlla que "cap parlament està legitimat per definir el nostre passat, i menys excloent als espanyols que difereixen de les seves definicions".



Diu que aquesta llei "no pot utilitzar el passat per dividir-nos", sinó que "cal homenatjar conjuntament a tots els que, des de perspectives històriques diferents, van lluitar per Espanya".



En el seu lloc, Vox proposa "una Llei de memòria dignitat i justícia per a les víctimes del terrorisme", i una "creació d'un memorial de les víctimes del terrorisme". A més, exigeix una "depuració de responsabilitats als qui, des de l'estat o des de les forces de seguretat, hagin negociat i pactat amb terroristes".

7. Reducció d'impostos i la liberalització del sòl

Pel partit d'Abascal és necessària una "eliminació de taxes públiques i una revolució fiscal". Defensen la rebaixa "radical" de l'impost de la renda, amb un "augment significatiu del mínim personal i familiar exempt a 12.000 euros" i un "tipus únic fix del 20% fins als 60.000 euros". Una altra de les seves propostes és l'eliminació de l'impost de successions i donacions.



Dins del pla econòmic de Vox destaca la seva proposta de liberalització del sòl, és a dir, "convertir en sòl apte per ser urbanitzat tot el que no hagi d'estar necessàriament protegit per motius d'interès públic convenientment justificats".

8. En defensa de la tauromàquia i la caça

En matèria "cultural", una de les seves banderes és impulsar una llei de protecció de la tauromàquia "com a part del patrimoni cultural espanyol" i la protecció de la caça com a "activitat necessària i tradicional del món rural".

9. Supressió de quotes "per sexe o qualsevol altra cosa"

La formació d'ultradreta aposta per una reforma electoral perquè "valgui el mateix el vot de tots els espanyols", i que els diputats no responguin davant els partits sinó "davant els electors". La seva proposta també inclou la supressió de quotes "per sexe o qualsevol causa".



10. "Un nou tractat europeu"

Vox vol "impulsar a Brussel·les un nou tractat europeu" i "incidir en la bilateralitat en les relacions internacionals, abandonant organismes supranacionals si són contraris als interessos d'Espanya".