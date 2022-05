L’historiador Andy Durgan rescata de l’oblit els milicians del POUM

L'any 1994 Ken Loach va contactar amb l'historiador britànic Andy Durgan perquè l'assessorés amb Tierra y libertad (pel·lícula que es basa en l'Homenatge a Catalunya d'Orwell). A partir d'aquell moment, l'interès de Durgan pel POUM va començar a fermentar, perquè si bé aquest llibre d'Orwell és molt llegit, dels brigadistes internacionals que hi apareixen, la majoria dels quals eren obrers antifeixistes, se'n sabien molt poques coses. I ara, després d'anys d'investigacions, Andy Durgan especialista en el comunisme no estalinista a l'Espanya de la Segona República i la Guerra Civil, acaba de publicar Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la Guerra Civil española (Laertes). Un volum extens, rigorós i exhaustiu que es va presentar el passat 19 de maig a la Biblioteca del Gòtic que porta el nom d'Andreu Nin.

Fer la presentació a la biblioteca que porta el nom d'Andreu Nin, polític marxista revolucionari i un dels fundadors del POUM, no va ser una decisió a l'atzar, i és que en aquest espai és on hi havia hagut l'Hotel Falcon, que va allotjar als primers brigadistes provinents d'Alemanya, Anglaterra, Itàlia o Holanda, però tots units per l'entusiasme polític d'acabar amb la guerra. I ironies -un pèl sòrdides- de la història, l'antic Hotel Falcon que havia estat seu del comitè militar del POUM, poc després es va reconvertir en un centre d'empresonament de presos polítics.

Els encarregats de presentar el llibre de Durgan van ser Lourdes Prades cap del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (un dels arxius-biblioteca més importants del món sobre la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, el franquisme i la Transició espanyola), i el periodista Marià de Delàs. Com va assenyalar Prades, un dels reptes principals de Durgan en aquest volum ha estat resumir què van ser les brigades internacionals i posar noms i cognoms a totes aquestes persones que lluitaven contra règims totalitaris i que estaven unides per un ferm compromís antifeixista i una insòlita solidaritat internacional.

Els protagonistes

En aquest sentit, els protagonistes de Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la Guerra Civil española, per només citar-ne alguns, son Margaret Zimbal (1916-1936), una jove alemanya que l'any 1933 va fugir de la seva família pronazi i se'n va a Mallorca, i que va morir al front amb vint anys; o Georges Kopp (1902- 1951), el comandant d'Orwell, que sense tenir experiència militar va acabar fent d'agent doble.

Andy Durgan, Lourdes Prades i Marià de Delàs, durant la presentació del llibre. — @Sidbrint

Durgan: "Molts membres del POUM van ser acusats de feixistes, i sobre els seus milicians s’han escampat moltes mentides"

Per Durgan, que ha estudiat molt a fons la història del moviment obrer a l’Estat espanyol, "el POUM no era desorganitzat", i un dels temes que aborda al llibre és la repressió que va patir el Partit Obrer d'Unificació Marxista. Dins un context de repressió, "als del POUM els anomenaven feixistes, desertors o nazis, també borratxos, delinqüents o trotskistes, per això costa molt trobar els militants del POUM als registres.

Molts membres del POUM van ser acusats de feixistes, i sobre els seus milicians s’han escampat moltes mentides". Les desqualificacions i acusacions de traïció contra els milicians del POUM es van perpetuar i van quedar reflectides als llibres d’història, per això Durgan considera que "tota aquesta gent necessitava ser posada en context, ser rescatada".

Delàs: "L’esquerra revolucionària sempre ha estat minoritària, i hi ha falta de rigor respecte a ella"

Segons Delàs, "l’esquerra revolucionària sempre ha estat minoritària, i hi ha falta de rigor respecte a ella. Per això el llibre de Durgan era tan necessari i evidencia l’extraordinària mobilització internacionalista que hi va haver en temps de la República i la Guerra Civil. Bona part d’aquells milicians eren gent de la classe treballadora, gent del camp". Però, també hi havia el que s’anomena turisme bèl·lic, va apuntar Lourdes Prades, una gent que quan queien les bombes, tornaven cap a casa.

I mentre es desenvolupava l'acte, a la Biblioteca del Gòtic - Andreu Nin, van aparèixer el fill de George Orwell i de George Kopp, arrodonint una presentació a la qual van assistir un centenar de persones. El fill de George Orwell, a banda de felicitar Durgan per la feina feta, va assegurar que "posarem tot el nostre esforç per trobar una editorial que publiqui aquest llibre al mercat anglosaxó". I és que l'interès dels estudiosos britànics i d'altres historiadors d'arreu vers la Guerra Civil s'explica perquè cal tenir present que es tracta d'un dels grans esdeveniments del segle XX, i que va ser el preludi de la Segona Guerra Mundial.

Un llibre extraordinari

Delàs: "El llibre s’allunya d’exaltacions èpiques i de judicis de valor, per recuperar per a la memòria col·lectiva, amb noms i cognoms, la valuosa, sacrificada i silenciada contribució dels milicians estrangers en la defensa de la classe treballadora"

En aquest context, un dels valors afegits de Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la Guerra Civil española, com observa Marià Delàs, és que el llibre s’allunya "d’exaltacions èpiques i de judicis de valor, per recuperar per a la memòria col·lectiva, per rescatar de l’oblit, amb noms i cognoms, la valuosa, sacrificada i silenciada contribució dels milicians estrangers en la defensa de la classe treballadora. Es tracta d’un treball extraordinari sobre una insòlita mobilització internacionalista, amb l’atenció posada en un dels aspectes més ocults i deformats, concretament en els centenars de milicians que es van allistar a les files del POUM, un partit convertit en objecte de calúmnies i en víctima de la repressió per la seva defensa de la revolució social i les crítiques contra la política de Stalin".